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陳傑憲FA資格最快明年底取得！挑戰億級身價受矚目

▲▼世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

隨著陳子豪以10年1.3億破紀錄簽約味全龍，台灣棒壇再掀薪資話題。統一獅「四爺」陳傑憲的下一張合約備受關注，也有望挑戰億級身價。

陳傑憲上季月薪高達65萬，累積出賽112場，敲出134支安打，並於5月25日達成千安里程碑，創下隊史最快千安紀錄。他更締造最佳外野手五連霸及外野手金手套三連霸佳績，成為統一獅的重要核心。

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球季結束後，陳傑憲與獅隊3年合約正式到期，未來動向成為焦點，國內自由球員資格方面，據經紀公司躍樂指出，最快得等到明年球季結束才有望取得。

12強後廣受矚目　旅外夢想蠢蠢欲動

陳傑憲在12強賽中表現亮眼，吸引美國及日本職棒球團的關注。他本人也透露，挑戰更高殿堂一直是他的夢想，對於旅外並不排斥，充滿期待。

「四爺」自2016年以簽約金440萬加入統一獅至今，累計收入達4818萬，而12強後身價更水漲船高，廣告代言接踵而至，據悉累計代言總額達八位數。

▲▼世界12強棒球賽陳傑憲 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強棒球賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

有獅隊全力談約　打造「終身統一人」

留下這位看板球星是統一獅今年首要任務。領隊蘇泰安去年休賽季表態，球團會全力留人，期待陳傑憲成為終身統一人。據了解，球團希望能避免僅簽1年短約的情況，也有可能在合約中附帶旅外條款，以及附上退役後轉任教練的安排，藉此展現最大誠意。

能否成為陳子豪之後的「億級球星」，或實現旅外夢想？陳傑憲的下一步無論是挑戰國際舞台，或是與統一獅簽下長約，未來的動向都將成為台灣棒壇的焦點。

關鍵字： 棒球合約統一獅陳傑憲台灣

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