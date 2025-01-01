大谷翔平新身份「爸爸」形象加持　廣告代言費暴漲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

這就是無限可能！道奇日籍球星大谷翔平在MLB創造歷史，成為2024最熱門話題。他不僅締造前所未有50轟、50盜，更創下「54-59」的新紀錄，獨自進入另一個次元的世界。作為名副其實的世界級巨星，大谷在廣告界的市場價值隨之暴漲。今後，隨著妻子真美子和愛犬Decopin的加入，影響力範圍預計會進一步擴大，發展前景更加令人期待。

回顧大谷翔平創下的諸多紀錄：2023年休賽期，他從效力6年的天使隊轉投道奇隊，以10年7億美元（約227億台幣）的合約創下職業運動史上最高金額，震驚全世界。

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即使專注於打擊的賽季，大谷翔平依然表現出色。他不僅沒有被這份超大合約的壓力所壓垮，反而以54支全壘打、130打點的成績超越了外界的期待，奪得國聯雙冠王；為球隊時隔4年再次奪得世界大賽冠軍做出了巨大貢獻。休賽期還成為史上第二位滿票當選雙聯盟MVP的球員，也是MLB歷史上首位以指定擊擊手身份獲此殊榮的選手。





▲大谷翔平的妻子田中真美子。（圖／達志影像／美聯社）

如今，大谷翔平已成為全美公認的「世界第一」職業棒球選手。他的名氣早已超越棒球界的範疇，深入日本千家萬戶。2024賽季，與他簽約的贊助商達到19家，主要來自日本企業。

一位與大谷和道奇隊贊助合約相關的大型廣告公司人士透露，「仍有許多企業希望邀請大谷選手擔任贊助商。目前處於『等待』狀態，一旦有空缺就會立即有新企業加入，他的人氣非常集中。當然，贊助費也在持續上漲。現在的行情大約是每年700萬美元（約2.29億日圓）。」

大谷翔平2017年休賽期初次進軍美國職棒時，贊助費年均在2至3億日圓。隨著他以投打二刀流的獨特身份不斷創造佳績，顛覆美職棒傳統認知的同時，其商業價值也呈現驚人飆升。展望2025年，市場行情有望持續攀升。

造就這波漲勢的關鍵因素之一，在於大谷的私人生活出現重大轉變。除了與愛犬Decopin開啟溫馨同居生活外，他更在2024年2月底震撼宣布與真美子女士共結連理，近期更傳出即將成為人父的喜訊，為其形象注入嶄新色彩。