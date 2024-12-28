陳冠宇、朱育賢等3英雄降臨風城開球　攻城獅禁區失守不敵特攻

▲▼新竹攻城獅邀黃子鵬、朱育賢、陳冠宇出席賽前簽名會，並擔任開球嘉賓。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅今(28日)於主場展開「KID x 野人生活節」主題週，迎戰新北中信特攻，賽前球團邀請3位台灣12強賽英雄黃子鵬、朱育賢與陳冠宇出席簽名會，並擔任開球嘉賓，可惜的是，「獅紫軍」此戰第3節進攻當機遭反超比數，終場以91比97敗北。

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▲▼攻城獅主場紮營夜宿球場，朱雲豪、蔡宸綱著全套睡衣與球迷同樂。（圖／新竹攻城獅提供）

攻城獅球團昨(27)日晚間舉辦「夜宿球場活動」第3彈，吸引超過30位獅紫軍參與。本屆夜宿球場主題為「睡衣趴」，朱雲豪與蔡宸綱也穿上全套睡衣與球迷進行趣味活動。今日賽前球團則邀請黃子鵬、朱育賢與陳冠宇等3位台灣英雄出席賽前簽名會，觀眾迴廊吸引大批球迷參與，3位球星也在攻城獅主場體驗穿搭拍攝、包廂互動、開球儀式。

▲李啓瑋。（圖／新竹攻城獅提供）

兩隊上半場呈現精彩拉鋸戰，攻城獅帶著2分領先進入下半場。易籃後，攻城獅於第3節遭遇進攻當機，中信特攻一舉反超比分。末節攻城獅雖一度將分差縮小至6分，可惜終場仍以91比97落敗。

攻城獅今日禁區失守種下敗因，除了籃板數落後對手22個，禁區得分部分，也比對手少26分。總教練威森賽後表示，「今天的團隊籃板數是勝負的關鍵，今天我們在第3節遇到的問題會是接下來練球的重點。另外，今天我們在進攻端也錯失關鍵的得分機會，導致沒辦法扭轉比賽。希望我們明天在防守端能展現全新的面貌來迎戰桃園台啤永豐雲豹。」

▲高國豪。（圖／新竹攻城獅提供）