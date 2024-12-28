好消息！魔術少主班凱羅接近復出　自曝超過30天無法正常運動

▲魔術班凱羅已進入「比賽狀態調整」階段，接近復出。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

魔術21歲「超新星」班凱羅（Paolo Banchero）在10月底遭逢右側斜肌撕裂傷勢，已經缺席了28場比賽。魔術今（28）日宣布好消息，班凱羅已進入「比賽狀態調整」階段，復出之日近在咫尺。

班凱羅10月31日作客公牛在第4節遭逢傷勢，被診斷是右側斜肌撕裂，將無限期缺陣。右側斜肌是位於腹部右側的斜肌，主要包括腹外斜肌和腹內斜肌，這些肌肉在身體的旋轉和側屈動作中有重要作用。班凱羅開季表現相當強勢，場均29分在得分榜排行第7，還有場均8.8籃板、5.6助攻。

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班凱羅表示，撕裂的右側斜肌已經痊癒，「最近我做了很多復健，包含大量的體能訓練，努力讓自己的身體恢復到比賽狀態。」，班凱羅補充說道，「我有超過30天的時間幾乎無法正常運動，因此需要重新讓身體進入比賽模式，目前仍在這個過程中。」

▲魔術班凱羅（左）。（圖／達志影像／美聯社）

魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）見子弟兵努力復健，心裡非常激動，「看到班凱羅這麼努力地訓練真的很令人振奮。」

班凱羅受傷後，魔術遭遇4連敗，但隨後在華格納（Franz Wagner）的帶領下，他們仍站穩東區第4，然而華格納本月初也受到跟班凱羅相同的傷勢，對此班凱羅坦言，「當時坐在板凳上，我有種不祥的感覺，看到他捂著側腹時，場面與我在芝加哥受傷時的情景極其相似。」

復健過程中，班凱羅仍有尚未完成的項目，他沒有灌籃，也未進行5對5對抗，但他強調目前雙腿已恢復力量，並且正在克服疲勞，會努力盡早回歸，「坐在場邊看了這麼久，真的會想念比賽，能回到場上真是讓人高興。」