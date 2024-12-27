投手大谷、打者翔平誰厲害？ 本人首次改口：打者更強

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平接受《Number》雜誌專訪，被問到「投手大谷」還是「打者翔平」厲害？這次首度認為自己的打擊能力優於投球實力。在日媒專訪中，大谷翔平暢談世界大賽冠軍滋味、「50-50」成就，更分享了對棒球事業和個人生活的深刻見解。

過去，大谷多次被問到「投手大谷」與「打者大谷」誰會贏的問題，他幾乎總是回答投手會贏。但這次，他的回答發生了微妙的轉變。

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「如果單純思考的話，我覺得打者比較強。」大谷坦言，這一點或許是基於他在本季作為打者創造的傑出成績，但他也說，「作為投手，要創造一整年的穩定表現，還是未來的事。」

當被問及一個賽季的數據與單一打席的結果有何不同時，大谷解釋，「優秀的投手對優秀的打者，在棒球裡通常是投手佔上風。如果是我對上我自己，在單一打席裡，我認為投手大谷還是會贏。」他笑著補充，「在10次甚至100次對決中，投手的我應該都會壓倒性地獲勝。」

儘管如此，大谷認為，差距正在縮小，而打者部分的他仍有更多的進步空間。

對於打者角色，大谷提到，他的進步不僅局限於成績的數字，更多的是細節上的提升，「在體能和技術方面，我認為還有很大的提升空間。特別是揮棒軌跡的穩定性，我需要進一步擴大自己的打擊範圍。」

大谷翔平謙遜地表示，並不是每次揮棒都能完全按照理想的軌跡完成，而這正是他努力的方向，「揮棒是需要練習的，這方面的價值不可忽視。」

雖然剛完成了一個足以被譽為傳奇的賽季，大谷翔平並未因此滿足。他在專訪最後表示，「我覺得無論是投手還是打者，我都還有很大的成長空間。」