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克拉克炸翻籃壇！帶動WNBA人氣　勇奪AP年度最佳女運動員

▲WNBA女籃超級新秀克拉克，單場傳出19次助攻打破聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）▲WNBA超級新秀克拉克，榮獲美聯社年度最佳女運動員。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國女子職籃WNBA球星克拉克 (Caitlin Clark) 將社會大眾對女子籃球在大學和WNBA關注提升到前所未有的水準，今天被評為美聯社（AP）年度最佳女運動員。

克拉克率愛荷華大學（University of Iowa）打進美國女籃冠軍賽後，一如外界預期成為WNBA選秀狀元、效力印第安納狂熱，並榮獲2023-24賽季聯盟年度最佳新秀獎。 球迷擠滿籃球場館，數以百萬計的電視觀眾關注收看克拉克的動態，她的成就遠遠超越籃球領域，也帶動其他女性體育聯賽受到更多關注。

美聯社74名體育記者和成員組成的團體進行投票，克拉克獲得35票，奧運體操天后拜爾絲（Simone Biles）獲得25票居次，阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）獲得4票排名第3。

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美聯社1931年設立年度最佳女運動員獎以來，克拉克是第4位獲此殊榮的女子籃球球員，其他3位分別是1993年的史伍普絲（Sheryl Swoopes）、1995年的羅柏（Rebecca Lobo）以及2008年和2021年的帕克（Candace Parker）。

美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平昨天獲得美聯社年度最佳男運動員獎。

關鍵字： Caitlin ClarkWNBA

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