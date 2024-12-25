自由市場焦點投手！伯恩斯尋求大約 巨人、藍鳥積極追求

▲伯恩斯（Corbin Burnes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

自由球員右投手伯恩斯（Corbin Burnes）在自由市場上尋求一份大合約。

「據我了解，伯恩斯的目標是類似五年前史崔斯伯格（Stephen Strasburg）簽下的那份合約——2.45億美元，」MLB Network的費恩桑德（Mark Feinsand）於周一表示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位前賽揚獎得主是市場上剩餘的頂級先發投手。在其他投手如弗萊德（Max Fried）、史奈爾（Blake Snell）、伊瓦爾迪（Nathan Eovaldi）、馬奈亞（Sean Manaea）以及塞維里諾（Luis Severino）已經簽下長期合約後，伯恩斯成為當前自由市場的焦點。

伯恩斯（Corbin Burnes）今冬與舊金山巨人、多倫多藍鳥以及巴爾的摩金鶯等球隊傳出消息。根據費恩桑德（Mark Feinsand）的最新消息，原本對伯恩斯有興趣的波士頓紅襪已退出競爭，他們此前交易來克羅謝（Garrett Crochet）並據傳簽下布勒（Walker Buehler）。

「據說巨人隊對伯恩斯非常感興趣。」費恩桑德表示，「我聽說他們提出了一份報價，但金額未達到伯恩斯的要求。目前尚不清楚他們是否會提高報價，還是另尋其他選擇。」

他補充道，「藍鳥隊是另一支被傳對伯恩斯有高度興趣的球隊，但問題在於他們是否願意提供一份為期七年的合約。現在的市場情況下，找到一支願意提供七年、平均年薪超過3000萬美元的球隊非常困難。」

自2020年以來，伯恩斯已是全大聯盟表現最穩定的先發投手之一，累積21.5 fWAR（全大聯盟第二高）和2.87的防禦率（全大聯盟第四低）。他本賽季為金鶯隊出賽，繳出15勝9敗、防禦率2.92的成績，並在194又1/3局中送出181次三振，最終在美聯賽揚獎票選中排名第五。