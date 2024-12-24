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兄弟首輪新秀許庭綸回饋三級母校　分享沖繩冬盟經驗：要自主！

▲▼許庭綸回饋母校。（圖／喬吉運動提供）

▲許庭綸（左）回饋母校遇到柯敬賢（右）。（圖／喬吉運動提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟隊今年選秀會首輪許庭綸，特別回訪三級母校中平國小、新明國中及平鎮高中，除了捐贈助學金和球具裝備外，也與學弟們分享到日本沖繩參加冬季聯盟的經驗。

「選上職棒的時候就想做這件事了，」19歲的許庭綸表示，希望透過回饋母校，讓學弟們懂得感恩，形成正向循環。

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許庭綸今日一早先抵達中平國小，下午則前往平鎮高中，最後到平鎮棒球場看望新明國中的學弟。「看到小小學弟們，就想到曾經的自己也是這樣一路打上來，真的要感謝教練們的栽培。」

▲▼許庭綸回饋母校。（圖／喬吉運動提供）

▲許庭綸回饋母校。（圖／喬吉運動提供）

談到近期赴日本沖繩參加冬季聯盟的收穫，許庭綸分享平野教練給他的建議：「要自主！因為在那邊沒有人會管你，要自動去練球，學會安排訓練時間。」

平鎮高中棒球隊教練羅健銘表示，許庭綸練習態度和拚勁俱佳，相信很快能融入職棒環境，「希望他能盡快適應職棒節奏和強度，最重要的是保持健康，別受傷。」

新明國中體育組長徐彩菘則感謝許庭綸的回饋，「期待他在職棒發光發熱，也讓小選手們能以學長為目標，為台灣棒球繼續努力。」

▲▼許庭綸回饋母校。（圖／喬吉運動提供）

▲許庭綸回饋母校。（圖／喬吉運動提供）

關鍵字： 許庭綸中信兄弟回饋母校助學金職棒

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