火爆衝突！魔術中鋒怒掐對手脖子　揮手說再見糗發現是自己被驅逐

Goga Bitadze thought Kristaps Porzingis got ejected but realized it was actually him getting tossed. ????pic.twitter.com/PF2Gb2j6zj — NBA Memes (@NBAMemes) December 24, 2024

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克今(24)日到奧蘭多踢館，比賽進行到最後3分36秒，場上出現火爆衝突，綠衫軍王牌中鋒波辛基斯(Kristaps Porzingis)與兩名魔術主力薩格斯(Jalen Suggs)、畢塔吉(Goga Bitadze)互相對峙並有激烈言語交流，長人畢塔吉掐了波辛基斯的脖子，還得意揮手說再見，最後才意識到是自己被驅逐出場。

暫居東區第2的塞爾提克，此役作客分區第4的魔術，終場前3分36秒出現火爆場面，綠衫軍主戰中鋒波辛基斯先是與魔術先發後衛薩格斯起口角，接著奧蘭多長人畢塔吉也加入戰局，看似要勸架的畢塔吉突然伸手掐住波辛基斯的脖子，讓對方當場爆氣，還好兩人及時被分開，沒釀成更大衝突。

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▲魔術畢塔吉。（圖／達志影像／美聯社）

裁判審視重播畫面後，波辛基斯和薩格斯雙雙領到技術犯規，畢塔吉因為「動手」而被驅逐出場。有點尷尬的是，畢塔吉第一時間似乎以為被趕出場的是波辛基斯，得意朝對面揮手說再見後，才發現要被驅逐的人是自己，超糗的一幕被鏡頭捕捉。

▲塞爾提克波辛基斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

魔術終場以108比104將勝利留在主場，談到終場前的衝突，波辛基斯表示，「這只是競爭，我們開始說了一些話。我們面對面繼續說話，畢塔吉從側面過來推了我一下，我當然對此做出了回應。」

波辛基斯強調，這樣的「小插曲」在NBA很常見，「沒什麼嚴重的，只是競爭，幸好我們這邊沒有人被驅逐出場。」

魔術此役將塞爾提克的三分命中率限制在25%，合計32投僅8中，單場僅砍進8顆三分，是綠衫軍本季新低，這也成了奧蘭多致勝的關鍵，儘管出現傷病問題，他們仍以19勝12敗佔據東區第4。

▲魔術薩格斯。（圖／達志影像／美聯社）