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田中將大確定加盟巨人近期公布　阿部監督：需要他的經驗

▲日本職棒樂天隊投手田中將大。（圖／取自樂天金鷲官方IG）

▲田中將大。（圖／取自樂天金鷲官方IG）

記者王真魚／綜合報導

讀賣巨人於23日確定與前樂天隊投手田中將大達成合約共識，將在近期正式宣布。

這位距離日美通算200勝僅差3勝的右投，在賽季結束後遭樂天隊提出超過減薪限制（年薪1億日圓以下限制25%，超過1億日圓限制40%）的大幅減薪方案，因而主動申請自由合約離隊。巨人隊隨後即展開爭取行動。

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田中將大經歷美國大聯盟洋基隊後於2021年重返樂天，但去年秋天接受右肘清創手術後狀態未能回升，本季一軍僅出賽1場。這是他18年職業生涯首次無勝績的賽季。

巨人隊王牌投手菅野智之在拿下隊史最多15勝後轉戰美國大聯盟金鶯隊，投手群失去了精神支柱。曾在2009年和2013年世界棒球經典賽（WBC）與田中組成投捕搭檔的阿部慎之助監督表示，「（田中）擁有豐富經驗。從這方面來看也是我們需要的。」期待他能成為戶鄉翔征、山崎伊織等快速成長的年輕投手的典範。

巨人隊在休賽季成功完成大補強，簽下聯盟頂級捕手甲斐拓也（軟銀自由球員）、在中日累積166救援成功的R.馬丁尼茲（Raidel Martinez），以及新外籍投手卡貝吉（Trey Cabbage）（前海盜隊）。現在又迎來日美享譽盛名的田中將大，為阿部監督執掌的巨人軍增添戰力，朝著睽違13年、2012年以來的日本一王座邁進。

關鍵字： 巨人隊田中將大樂天隊日本職棒外籍投手

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