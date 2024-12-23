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年度甩棒賞！大谷翔平「這一轟」獲選第三　弗里曼得第一

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

MLB專門電視台MLB Network近日播出「本季揮棒甩棒Top 40」特輯，洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平在季後賽的首支全壘打後的甩棒動作，成功躋身前三名，展現出他在比賽中的獨特魅力與實力。

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這個令人印象深刻的甩棒動作發生在10月5日的分區系列賽首戰中。當時道奇隊面對聖地牙哥教士隊，在第二局落後3分的緊要關頭，大谷抓住機會擊出三分彈，不僅追平比分，更以充滿激情的甩棒動作為這支重要全壘打畫下完美句點。這場比賽最終道奇以7比5獲勝，並在系列賽中以3勝2敗的成績晉級。

在這份排行榜中，守護者隊的諾爾（Jhonkensy Noel）以一支戲劇性的追平全壘打後的甩棒動作獲得第二名。這支全壘打發生在聯盟冠軍系列賽第三戰的九局下半，兩出局的關鍵時刻。

榜首則由道奇隊的明星球員弗里曼（Freddie Freeman）奪選，他在世界大賽第一戰對陣紐約洋基隊的延長賽第十局中，以一支逆轉滿貫全壘打為球隊帶來勝利，其後的甩棒動作充分展現出這個歷史性時刻的激動人心，登上排行榜的第一位。

關鍵字： 大谷翔平MLBNetwork揮棒甩棒Top40道奇隊甩棒動作

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