綠軍今天靠內線！　坦圖43分大三元領銜擊敗公牛

▲塞爾提克坦圖砍43分大三元。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

綠衫軍塞爾提克今（22）日至客場踢館公牛，此役綠軍一哥坦圖（Jayson Tatum）手感超火燙，砍下本季新高的43分，還附帶15籃板、10助攻，完成個人生涯第3次大三元，助塞爾提克以123比98大勝公牛。

此役塞爾提克戰術制定非常特殊，他們全場三分線出手僅45次，未達綠軍的本季場均51.3記三分出手。今日塞爾提克全場搶下58個籃板，並在二次進攻得分取得25分，全場內線總得分高達62分，顯現出綠軍本場是仰賴內線得分，並非先前的主武器三分球。

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首節2隊手感都不好，比數一路互相糾纏，首節結束戰成28比28平手。第2節綠軍找回狀態，雙探花坦圖、布朗（Jaylen Brown）聯手打出8比0攻勢，將比分擴大到12分，上半場鈴響時綠軍以61比54暫時領先公牛。雙探花在上半場表現優異，坦圖得到16分、9次助攻；布朗穩定貢獻15分。

▲塞爾提克布朗（中）；公牛武切維奇（左）、威廉斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

第3節公牛在武切維奇（Nikola Vucevic）帶領下一度將分差縮小到5分，但坦圖本節再次火力全開，單節攻下18分完全掌控比賽，使塞爾提克再次將比分擴大到93比77，進入第4節。第4節公牛已無力回天，全場命中率僅37.9%，包括投出多次「麵包球」，最終塞爾提克以25分分差，123比98大贏公牛。

勝隊塞爾提克，坦圖繳出生涯第3次大三元（43分、15籃板、10助攻）領銜；布朗貢獻19分、8助攻；「獨角獸」波辛基斯（Kristaps Porzingis）挹注22分、2抄截、2阻攻。

▲塞爾提克波辛基斯（左）；公牛武切維奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

敗隊公牛以武切維奇表現最佳，單場19分、10籃板；拉文（Zach LaVine）、威廉斯（Patrick Williams）、懷特（Coby White）等3人皆貢獻14分，但其餘球員皆無亮眼表現。