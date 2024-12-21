在台灣吃了牛肉麵！清宮幸太郎明年嘗試「牛骨球棒」

▲清宮幸太郎（左）與孫易磊（右）日前到訪東園國小指導小球員。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊的清宮幸太郎20日在二軍主場千葉鎌之谷進行自主訓練。他透露今年休賽期正在考慮導入表面經過牛骨加工處理的新球棒，而日前剛好在來台期間品嚐台灣的牛肉麵，剛好都與牛相關，也令人期待他下個球季的表現。

據日媒《Sponichi》報導介紹，據說這種加工處理雖然不會改變反彈係數，但能透過硬度提升擊球手感，他將透過多次試打來評估是否在賽季中正式使用。

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日本職棒聯盟解除了原本禁止到本季的牛骨摩擦加工處理球棒，將從下季開始允許使用。對這項消息表現出興趣的清宮，已經向合作廠商訂購了加工球棒，打算在收到後就開始在練習中使用。

「雖然不知道是否適合，但想試試看。如果能因此提升打球速度那就太幸運了。（全壘打）能增加的話就太好了。」清宮說。

用牛骨反覆摩擦球棒表面以緊實木紋的目的，是為了增加表面硬度。這在美國職棒是常見的加工方式，過去長嶋茂雄、榎本喜八、大杉勝男等傳奇打者都曾使用。他主動與廠商負責人協助，決定試用加工球棒，並表示：「感覺現在的球比較不容易飛，但這個有比較好。」打算從新年後的自主訓練開始使用。

清宮幸太郎日前來台，16日他出席了將於明年3月1、2日舉行的「台灣系列賽」門票發售記者會。「就像是小旅行一樣。夜市很熱鬧，玩得很開心。」他面帶笑容表示。在台期間品嚐了台灣美食，享用了牛骨湯和牛肉麵。日媒描述道，他不僅在球棒上下功夫，身體也儲存了「牛骨之力」，目標在下賽季打出30支全壘打。