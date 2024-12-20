生涯最慘！柯瑞7投0中正負值-41　施洛德首秀失準勇士慘輸51分

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今(20)日來到曼菲斯踢館，後場新援「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)迎來加盟後首秀，他單場12投2中僅拿5分。灣區全隊集體失準，連天王柯瑞(Stephen Curry)都打鐵，7投0中只靠罰球得到2分，正負值-41，刷新個人上場20分鐘以上比賽的「最低分」，勇士終場也以93比144狂輸給灰熊51分。

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▲勇士施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

開季打出12勝3敗的佳績後，勇士近來戰績雪崩式滑落，自11月24日以來僅拿下2勝，儘管火速透過交易網羅「德國軟豆」施洛德，這位31歲資深控衛首秀表現低迷，12投2中只有5分進帳，三分4次出手都落空，另有5助攻、2籃板。

不過施洛德並不是唯一失準的勇士球員，全隊此戰命中率暴跌到3成56，雙核心也完全找不到準星，一哥柯瑞7投0中、三分6投0中，僅靠罰球拿2分、3籃板和1助攻，正負值-41，這是他生涯第7度單場0運動戰進球，也是個人自2018年3月9日對馬刺以來的首次，該役他只打了2分鐘，出手1次落空。

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

在生涯上場20分鐘以上的比賽中，柯瑞過往「最低分紀錄」是2012年2月1日對國王的3分，此戰他刷新了這個尷尬的紀錄。

灣區另一位核心悍將格林(Draymond Green)也很低迷，單場4投0中，得分、籃板和助攻數據都掛蛋，僅有1抄截還發生4次失誤，單場正負值-42。根據《ESPN》統計，這是柯瑞與格林生涯首次「同場」未能命中任何1記運動戰進球。

▲勇士施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞與格林合計11投0中、三分7投0中，總共只得到2分、3籃板和1助攻，發生6次失誤，正負值-83。

首節只得到15分，陷入22分落後的勇士，最終以93比144狂輸51分，近11戰9敗，戰績下滑到14勝12敗，跌到西區第10。