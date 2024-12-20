運動雲

>

生涯最慘！柯瑞7投0中正負值-41　施洛德首秀失準勇士慘輸51分

▲▼勇士柯瑞、格林、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今(20)日來到曼菲斯踢館，後場新援「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)迎來加盟後首秀，他單場12投2中僅拿5分。灣區全隊集體失準，連天王柯瑞(Stephen Curry)都打鐵，7投0中只靠罰球得到2分，正負值-41，刷新個人上場20分鐘以上比賽的「最低分」，勇士終場也以93比144狂輸給灰熊51分。

▲▼勇士格林、柯瑞、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

開季打出12勝3敗的佳績後，勇士近來戰績雪崩式滑落，自11月24日以來僅拿下2勝，儘管火速透過交易網羅「德國軟豆」施洛德，這位31歲資深控衛首秀表現低迷，12投2中只有5分進帳，三分4次出手都落空，另有5助攻、2籃板。

不過施洛德並不是唯一失準的勇士球員，全隊此戰命中率暴跌到3成56，雙核心也完全找不到準星，一哥柯瑞7投0中、三分6投0中，僅靠罰球拿2分、3籃板和1助攻，正負值-41，這是他生涯第7度單場0運動戰進球，也是個人自2018年3月9日對馬刺以來的首次，該役他只打了2分鐘，出手1次落空。

▲▼勇士格林、柯瑞、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

在生涯上場20分鐘以上的比賽中，柯瑞過往「最低分紀錄」是2012年2月1日對國王的3分，此戰他刷新了這個尷尬的紀錄。

灣區另一位核心悍將格林(Draymond Green)也很低迷，單場4投0中，得分、籃板和助攻數據都掛蛋，僅有1抄截還發生4次失誤，單場正負值-42。根據《ESPN》統計，這是柯瑞與格林生涯首次「同場」未能命中任何1記運動戰進球。

▲▼勇士格林、柯瑞、施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士施洛德。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞與格林合計11投0中、三分7投0中，總共只得到2分、3籃板和1助攻，發生6次失誤，正負值-83。

首節只得到15分，陷入22分落後的勇士，最終以93比144狂輸51分，近11戰9敗，戰績下滑到14勝12敗，跌到西區第10。

關鍵字： NBA勇士柯瑞格林施洛德德國軟豆灰熊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

兄弟首位FA出走！陳子豪10年合約總值破張育成　晉升「億元男」

兄弟首位FA出走！陳子豪10年合約總值破張育成　晉升「億元男」

陳子豪離開兄弟　點頭味全龍5+5年合約

陳子豪離開兄弟　點頭味全龍5+5年合約

陳子豪離開幾乎成定局！兄弟：持續等待最終結果

陳子豪離開幾乎成定局！兄弟：持續等待最終結果

WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

4隊端10年大約搶重砲！陳子豪選定味全龍　昨赴天母會面談細節

4隊端10年大約搶重砲！陳子豪選定味全龍　昨赴天母會面談細節

味全連搶朱育賢、陳子豪　「滅頂」發起人：謝謝你，魏應充

味全連搶朱育賢、陳子豪　「滅頂」發起人：謝謝你，魏應充

陳子豪創高中選秀FA轉隊首例！明年4月龍象大戰重返兄弟主場

陳子豪創高中選秀FA轉隊首例！明年4月龍象大戰重返兄弟主場

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

「這可能是最後合約」詹子賢感性談續留兄弟想法

「這可能是最後合約」詹子賢感性談續留兄弟想法

味全龍明年海外交流賽　出征沖繩對決日職火腿

味全龍明年海外交流賽　出征沖繩對決日職火腿

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪10年合約總值破張育成　晉升「億元男」

陳子豪離開兄弟　點頭味全龍5+5年合約

陳子豪離開幾乎成定局！兄弟：持續等待最終結果

WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

4隊端10年大約搶重砲！陳子豪選定味全龍　昨赴天母會面談細節

味全連搶朱育賢、陳子豪　「滅頂」發起人：謝謝你，魏應充

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

2陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

3陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

4WBSC世界排名積分計算方式改變！

54隊端10年大約　陳子豪選定味全龍

最新新聞

1林威助帶隊赴日交流　學運科訓練

2施洛德首秀失準勇士慘輸51分

3SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

4NBA差點變拳上　爵士活塞險全武行

5費城人增強外野　1年約網羅強打

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

12強冠軍特展有望明年元旦登場　蔡其昌：分享台灣人共同榮耀！

秒答孫易磊「很可愛」　清宮幸太郎被逗樂笑呵呵

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366