柯瑞影響力無限！勇士連3年登NBA最有價值球隊　估值近3000億

▲2024年NBA最有價值排行榜前10名。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

美國媒體《Sportico》近日公布2024年NBA最有價值球隊榜，由歷史三分球王柯瑞(Stephen Curry)領軍的勇士以91.4億美元(約2988億台幣)的估值居冠，東區豪門尼克83億美元(約2711億台幣)名列第2，第3則是總值80.7億美元(約2636億台幣)的湖人。

勇士在2022年贏得8年內第4座總冠軍後超越了尼克，登上《Sportico》公布的NBA最有價值球隊排行榜第1，他們已經連3年霸佔榜首。灣區軍團今年的估值來到91.4億美元，在所有職業運動隊伍中也高居第2，僅次於NFL達拉斯牛仔隊的103億美元(約3365億台幣)。

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前3名的NBA球隊都比NFL第2名隊伍洛杉磯公羊(78億美元)更有價值，前3名NBA球隊與其他球隊之間有著顯著差距，第2名尼克83億美元，第3名湖人80.7億美元，湖人整整比第4名籃網的57億美元多出23.7億美元，這大約是籃網與排名第28位的灰狼(32.9億美元)之間的差距。

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

NBA今年估值最低的3隊為灰狼(32.9億美元)、鵜鶘(30.9億美元)和灰熊(30.6億美元)。平均每支NBA球隊的價值則為46億美元，幾乎是2020-21賽季(24億美元)的兩倍。

未來值得關注的兩支球隊是東區老牌勁旅塞爾提克及快艇，快艇今年以56.8億美元名列第5，不過他們本季開始搬到新主場Intuit Dome，不再與湖人共用主場，本季的收入預計將飆升。

而塞爾提克本季很有機會完成衛冕，球隊目前正在出售中，預計價格將打破NBA紀錄，目前NBA的最高紀錄是伊許比亞(Mat Ishbia)以40億美元買下太陽隊。

另外，NBA將在2025-26賽季啟用新的全球轉播協議，球隊價值將跟著水漲船高，聯盟未來11年將獲得約760億美元的轉播權利金。

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）