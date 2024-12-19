薩波尼斯打出生涯年！　國王一哥：被低估沒得到應有的評價

▲福克斯（左）、薩波尼斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

沙加緬度國王今夏透過先簽後換網羅迪羅臣（DeMar DeRozan）加盟，與福克斯（De'Aaron Fox）、薩波尼斯（Domantas Sabonis）組成三巨頭，但目前磨合不佳，戰績僅13勝14敗，排名西區第12。雖然戰績差強人意，但一哥福克斯認為隊友薩波尼斯表現搶眼，替他打抱不平，「他總是被低估而且沒得到應有的評價。」

勇士防守悍將格林（Draymond Green）近日邀請福克斯參加他主持的播客節目《The Draymond Green Show》，在節目中，福克斯盛讚2022年從溜馬來到沙加緬度的長人薩波尼斯，「他的厲害之處在於，他可以移動到自己喜歡的得分位置，並且輕鬆得分。如果連續5個進攻回合把球交給他，他要麼能得分，要麼能找到上罰球線的方法。」

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▲勇士格林（左）、國王薩波尼斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

福克斯用數據背書薩波尼斯的進攻表現，「他今年的投籃表現達到了50、40、85（投籃命中率50%以上、三分命中率40%以上、罰球命中率85%以上），對一個大個子來說，這是難以置信的表現。」

福克斯進一步指出，「薩波尼斯總是被低估，未獲得應有的評價。他在這支球隊的進攻中無可取代，能把對手的大個子拉到外線，能替我們的後衛創造突破空間，他是這支球隊的獨特存在，他的穩定性讓他成為特別的球員。」

本季是薩波尼斯在NBA的第9個賽季，本季他的投籃命中率62.6%、罰球命中率83.3%皆創下生涯新高；三分命中率43.3%（場均命中1.0顆）亦是生涯最佳。

在禁區內，他的投籃命中率達到75.7%（152投115中），此外，他在中距離和遠距離的投籃雖然出手次數較少，但命中率皆超過50%，甚至包括延長賽在內的所有比賽節次命中率都超過5成，展現了極高的穩定性。

此外，薩波尼斯本季23度完成雙十為聯盟第1，締造4次大三元則排名聯盟第4。