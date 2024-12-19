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湖人若持續低迷「詹皇將被交易」？　美媒曝潛在新東家有2隊

▲▼湖人詹姆斯可能被交易。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在西區的排名已下滑到第10，面對這樣的情勢，美國媒體爆料，湖人不排除交易「神聖」不可撼動的一哥詹姆斯（LeBron James），若擁有交易否決權的詹皇決定前進生涯第4個東家。

美國體育雜誌《Sporting News》報導，「詹姆斯已超越巴特勒（Jimmy Butler）與英格雷（Brandon Ingram），成為NBA交易市場上的『最大魚』。」儘管詹皇擁有拒絕任何交易的權利，然而若湖人戰績持續低迷，這位洛城天王也可能決定前進生涯第4站。

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美媒點出詹姆斯潛在的目的地包括勇士和鵜鶘，「勇士被視為爭奪詹姆斯的有力候選隊伍，但湖人可能要求不僅是選秀權，還需要具有爭冠實力的球員作為交易籌碼。湖人目前在外線防守上存在重大問題，因此也傳出湖人考慮與鵜鶘交易，以獲得防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）。」

▲▼湖人詹姆斯、鵜鶘瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯（右）、鵜鶘瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

從詹姆斯的角度出發，鵜鶘也被認為是熱門下家，因為詹皇與鵜鶘管理層的關係很好，「詹姆斯與鵜鶘總管葛瑞芬（David Griffin）保持了多年的良好關係，葛瑞芬是2014年詹姆斯回鍋騎士的人事決策者。如果鵜鶘提出用英格雷與瓊斯來交換詹姆斯與布朗尼（Bronny James），湖人很難拒絕。」

美國體育媒體《BVM Sports》也預測，「如果湖人繼續陷入困境，詹姆斯轉隊至鵜鶘或勇士的可能性將增加，他或許會認真考慮，未來的戰績將影響詹姆斯的最終決定。」

▲▼湖人詹姆斯（左後）、勇士柯瑞（右前）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯（左後）、勇士柯瑞（右前）。（圖／達志影像／美聯社）

 
關鍵字： NBA詹姆斯湖人鵜鶘勇士

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