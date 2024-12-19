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艾倫納多拒絕轉隊到太空人？紅雀交易計劃遇阻

▲亞瑞納多（Nolan Arenado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞瑞納多（Nolan Arenado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

聖路易紅雀隊十屆金手套得主、八屆全明星三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）今年透露願意離開聖路易的消息，讓他成為多支有意補強的目標。然而，最新報導顯示，艾瑞納多似乎不願意加盟休士頓太空人隊。

據《MLB.com》報導，太空人隊與紅雀隊就艾瑞納多的交易進行了談判，但艾瑞納多表示不願意放棄他所擁有的不得交易條款，並拒絕轉隊加盟休士頓。根據合約規定，艾瑞納多擁有對所有球隊的交易拒絕權，若他不同意，交易將無法達成。

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報導指出，紅雀隊為了促成交易，願意承擔1500萬至2000萬美元的年薪負擔。艾瑞納多目前還有三年7400萬美元的合約，其中1000萬美元由前東家科羅拉多洛磯隊負擔，還有1200萬美元的後付款項。

按現值計算，艾瑞納多的合約剩餘價值約為6000萬美元，而紅雀隊將承擔其中的1500萬至2000萬美元，這意味著太空人隊可用約4000萬至4500萬美元的成本，獲得艾瑞納多。

儘管艾瑞納多目前拒絕加盟太空人隊，但有消息人士表示，這並不意味著他的轉隊可能性完全消失。球隊之間的交易談判仍在進行，且艾瑞納多並未完全排除轉隊至休士頓的可能性。據報導，艾瑞納多的拒絕主要是希望有更多時間考慮轉隊選擇，而非過早做出決定。

艾瑞納多曾表示有意加盟的球隊包括洛杉磯道奇，聖地牙哥教士、洛杉磯天使、波士頓紅襪、紐約大都會和費城費城人。紅襪隊可能因為將主力球員迪佛斯（Rafael Devers）轉為一壘手，三壘位置空出；大都會隊也有計劃將三壘手維恩托斯（Mark Vientos）轉為一壘手，使得三壘位置的需求上升。

目前紅雀隊並不僅與太空人隊進行交易談判，未來可能會有更多球隊參與其中，艾瑞納多的去向仍充滿變數。

關鍵字： 轉隊藍鳥紅雀艾倫納多太空人

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