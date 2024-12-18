希臘怪物追上詹皇超神紀錄！　安戴托昆波包辦4大MVP殊榮

▲公鹿安戴托昆波率隊在季中錦標賽奪冠，個人也拿下MVP殊榮。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿王牌球星「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)18日在NBA盃季中錦標賽冠軍戰以單場26分、19籃板、10助攻、2抄截、3阻攻率隊登頂奪冠，個人也拿下此次NBA盃MVP殊榮。連同這座MVP在內，字母哥職業生涯已經拿下過NBA例行賽、總冠軍賽、全明星賽等4大賽MVP，追平當代最強球星詹姆斯(LeBron James)成為史上唯二完成此殊榮好手。

今日冠軍戰寫下26分大三元佳作，且僅差1籃板就能完成「雙20」紀錄，現年30歲的安戴托昆波證明了自己依舊是聯盟頂尖球星代表，且本季公鹿也有極高機會，能在他的帶領下再次朝年度總冠軍邁進。

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上賽季洛杉磯湖人在詹皇領軍下，奪得季中錦標賽冠軍，當時詹皇也成為聯盟史上首位拿下過NBA例行賽、總冠軍賽、全明星賽以及季中錦標賽等4大賽MVP的好手。而今日安戴托昆波在率領公鹿拿下隊史首次季中錦標賽冠軍後，個人也追平詹皇，成為史上唯二勇奪「4大MVP」的頂尖球星。

安戴托昆波本賽季場均能攻下32.7分、11.5籃板、6.1助攻、1.6阻攻，公鹿目前14勝11敗則排名在東區第5位。

▲安戴托昆波成為湖人詹皇之後，聯盟史上第2位包辦4大賽MVP好手。（圖／路透）