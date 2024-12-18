運動雲

>

希臘怪物追上詹皇超神紀錄！　安戴托昆波包辦4大MVP殊榮

▲公鹿安戴托昆波。（圖／路透）

▲公鹿安戴托昆波率隊在季中錦標賽奪冠，個人也拿下MVP殊榮。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

密爾瓦基公鹿王牌球星「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)18日在NBA盃季中錦標賽冠軍戰以單場26分、19籃板、10助攻、2抄截、3阻攻率隊登頂奪冠，個人也拿下此次NBA盃MVP殊榮。連同這座MVP在內，字母哥職業生涯已經拿下過NBA例行賽、總冠軍賽、全明星賽等4大賽MVP，追平當代最強球星詹姆斯(LeBron James)成為史上唯二完成此殊榮好手。

今日冠軍戰寫下26分大三元佳作，且僅差1籃板就能完成「雙20」紀錄，現年30歲的安戴托昆波證明了自己依舊是聯盟頂尖球星代表，且本季公鹿也有極高機會，能在他的帶領下再次朝年度總冠軍邁進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上賽季洛杉磯湖人在詹皇領軍下，奪得季中錦標賽冠軍，當時詹皇也成為聯盟史上首位拿下過NBA例行賽、總冠軍賽、全明星賽以及季中錦標賽等4大賽MVP的好手。而今日安戴托昆波在率領公鹿拿下隊史首次季中錦標賽冠軍後，個人也追平詹皇，成為史上唯二勇奪「4大MVP」的頂尖球星。

安戴托昆波本賽季場均能攻下32.7分、11.5籃板、6.1助攻、1.6阻攻，公鹿目前14勝11敗則排名在東區第5位。

▲公鹿安戴托昆波。（圖／路透）

▲安戴托昆波成為湖人詹皇之後，聯盟史上第2位包辦4大賽MVP好手。（圖／路透）

關鍵字： 字母哥安戴托昆波希臘怪物公鹿NBA盃NBA總冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／慘！戰神聯盟助攻王麥卡倫右手骨折　返美治療2至3個月歸隊

快訊／慘！戰神聯盟助攻王麥卡倫右手骨折　返美治療2至3個月歸隊

快訊／好消息！葛拉漢阿基里斯腱沒事　傷勢出爐「足底筋膜拉傷」

快訊／好消息！葛拉漢阿基里斯腱沒事　傷勢出爐「足底筋膜拉傷」

苦等13年奪生涯首冠　公鹿里拉德撕下「悲劇英雄」標籤

苦等13年奪生涯首冠　公鹿里拉德撕下「悲劇英雄」標籤

CBA宏國象上古神獸雷克斯來了　戰神主場開球替狀元兒雷蒙恩加油

CBA宏國象上古神獸雷克斯來了　戰神主場開球替狀元兒雷蒙恩加油

公鹿雙星合體代表作奪冠　字母哥：里拉德是最棒隊友

公鹿雙星合體代表作奪冠　字母哥：里拉德是最棒隊友

字母哥勇奪NBA盃MVP　26分大三元高喊「任務還沒完結」

字母哥勇奪NBA盃MVP　26分大三元高喊「任務還沒完結」

快訊／字母哥轟26分19籃板10助攻　公鹿奪本屆「NBA盃」總冠軍

快訊／字母哥轟26分19籃板10助攻　公鹿奪本屆「NBA盃」總冠軍

領航猿葛拉漢無碰撞倒下退場　隊友瓊斯為他祈禱

領航猿葛拉漢無碰撞倒下退場　隊友瓊斯為他祈禱

拉脫維亞男籃球星提瑪墜樓身亡　領航猿卡總憶好友賽後哽咽

拉脫維亞男籃球星提瑪墜樓身亡　領航猿卡總憶好友賽後哽咽

三總運醫中心做後盾　潘傑楷現身親曝手傷恢復狀況

三總運醫中心做後盾　潘傑楷現身親曝手傷恢復狀況

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

熱門新聞

快訊／台籃震撼彈！　高雄海神「隊魂」主控布銳克曼驚傳自請離隊

海報獨漏中華隊！WBSC官方「封面換奪冠照」網讚爆：再看還是感動

日名將轟12強漏洞：台灣換先發僅罰50萬...冠軍獎金卻破2億

搶陳子豪！味全台鋼端「部長級」合約　兄弟今再加碼喊話留人

希臘怪物追上詹皇超神紀錄！　安戴托昆波包辦4大MVP殊榮

快訊／雙洋將打贏3洋將！　海神陳懷安砍12分11助攻捍衛主場勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！　海神隊魂布銳克曼自請離隊

2海報獨漏中華隊！WBSC「封面換奪冠照」被讚爆

3日名將再轟台灣換先發：只罰50萬...

4陳子豪要留不住了！兄弟今加碼

5追上詹皇神紀錄　字母哥包辦4大MVP

最新新聞

1日妹來台當啦啦隊　被「台灣人不會提早到」改變

2布銳克曼自請離隊　李偉誠親曝過程

3追上詹皇神紀錄　字母哥包辦4大MVP

4震撼！　海神隊魂布銳克曼自請離隊

5雙洋將打贏3洋將　海神捍衛主場勝

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

12強冠軍特展有望明年元旦登場　蔡其昌：分享台灣人共同榮耀！

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

秒答孫易磊「很可愛」　清宮幸太郎被逗樂笑呵呵

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

清宮幸太郎用中文喊「放馬過來」　王威晨笑回：放獅子、大象

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366