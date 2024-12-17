籃板魔人菲爾斯轉戰柏力力　主帥吳俊雄曝加盟秘辛

▲上季SBL年度籃板王兼阻攻王菲爾斯，新賽季轉戰柏力力效力。（圖／取自SBL IG）

記者杜奕君／彰化報導

成軍邁入第3季的彰化柏力力，17日舉辦2024-25賽季開季記者會，喊出「鷹勇無畏」口號，並誓言朝隊史首冠目標邁進。休賽季柏力力大舉招兵買馬，除了找來多位本土即戰力外，上賽季SBL聯賽年度籃板王、阻攻王菲爾斯(John Fields Ⅲ)也轉戰加盟，柏力力總教練吳俊雄透露，「他很喜歡我們球隊的氣氛，因此主動表達想加入，也希望他的禁區威力能夠幫助球隊。」

過去曾是ABL東南亞職籃年度最佳防守球員，菲爾斯自2023年開始來台陸續為SBL裕隆、台啤效力，本季則轉戰加入柏力力，成為球隊禁區補強的重要拼圖。

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柏力力總教練吳俊雄表示，「菲爾斯的籃板、封阻威力有目共睹，也有非常棒的快攻拖車跟進能力，他和上季年度新人王蘇格爾在禁區搭配，我們的鋒線能力確實比往年高，也希望能朝拚進冠軍賽來邁進。」

吳俊雄透露，「原先球團也有考慮過去曾在台灣職籃效力的楊恩(Jerran Young)加盟助陣，但菲爾斯很喜歡柏力力的團隊氛圍，年輕球員也很有朝氣，在這裡打球不會有很多壓力，因此表達想要加入的意願，最終球團也決定網羅他助陣。」

菲爾斯上賽季在台啤效力時期，場均能貢獻22.8分、14籃板、1.2阻攻，且兩分球命中率高達71.8％，是上賽季SBL聯賽年度籃板王以及阻攻王。