運動雲

>

籃板魔人菲爾斯轉戰柏力力　主帥吳俊雄曝加盟秘辛

▲上季SBL年度籃板王兼阻攻王菲爾斯，新賽季轉戰柏力力效力。（圖／取自SBL IG）

▲上季SBL年度籃板王兼阻攻王菲爾斯，新賽季轉戰柏力力效力。（圖／取自SBL IG）

記者杜奕君／彰化報導

成軍邁入第3季的彰化柏力力，17日舉辦2024-25賽季開季記者會，喊出「鷹勇無畏」口號，並誓言朝隊史首冠目標邁進。休賽季柏力力大舉招兵買馬，除了找來多位本土即戰力外，上賽季SBL聯賽年度籃板王、阻攻王菲爾斯(John Fields Ⅲ)也轉戰加盟，柏力力總教練吳俊雄透露，「他很喜歡我們球隊的氣氛，因此主動表達想加入，也希望他的禁區威力能夠幫助球隊。」

過去曾是ABL東南亞職籃年度最佳防守球員，菲爾斯自2023年開始來台陸續為SBL裕隆、台啤效力，本季則轉戰加入柏力力，成為球隊禁區補強的重要拼圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柏力力總教練吳俊雄表示，「菲爾斯的籃板、封阻威力有目共睹，也有非常棒的快攻拖車跟進能力，他和上季年度新人王蘇格爾在禁區搭配，我們的鋒線能力確實比往年高，也希望能朝拚進冠軍賽來邁進。」

吳俊雄透露，「原先球團也有考慮過去曾在台灣職籃效力的楊恩(Jerran Young)加盟助陣，但菲爾斯很喜歡柏力力的團隊氛圍，年輕球員也很有朝氣，在這裡打球不會有很多壓力，因此表達想要加入的意願，最終球團也決定網羅他助陣。」

菲爾斯上賽季在台啤效力時期，場均能貢獻22.8分、14籃板、1.2阻攻，且兩分球命中率高達71.8％，是上賽季SBL聯賽年度籃板王以及阻攻王。

關鍵字： 菲爾斯柏力力SBL吳俊雄台籃John Fields Ⅲ

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

自責實力不被籃球圈認可　林勵轉戰SBL柏力力盼找回犀利攻守

自責實力不被籃球圈認可　林勵轉戰SBL柏力力盼找回犀利攻守

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

快訊／PLG最強「69大魔王」　盧峻翔場均24.5分奪單周MVP

快訊／PLG最強「69大魔王」　盧峻翔場均24.5分奪單周MVP

SBL狀元王家昌要當「彰化字母哥」　柏力力成軍3季瞄準首冠

SBL狀元王家昌要當「彰化字母哥」　柏力力成軍3季瞄準首冠

亞運銀牌黃詩媛、徐巧楹領軍　巨研科技奪軟網年終團體總決賽冠軍

亞運銀牌黃詩媛、徐巧楹領軍　巨研科技奪軟網年終團體總決賽冠軍

「魔鬼賽程」讓林書豪喊疲倦、沒精神　7天住了4個城市好累

「魔鬼賽程」讓林書豪喊疲倦、沒精神　7天住了4個城市好累

台南府城國際飄移賽　中村直樹驚險封王

台南府城國際飄移賽　中村直樹驚險封王

台北元坤奪橄欖球企業聯賽3連霸　創辦人杜元坤慶功獎金再加碼

台北元坤奪橄欖球企業聯賽3連霸　創辦人杜元坤慶功獎金再加碼

PLG職籃鋼鐵人高偉綸「比中指」　聯盟火速開罰1.5萬元、禁賽1場

PLG職籃鋼鐵人高偉綸「比中指」　聯盟火速開罰1.5萬元、禁賽1場

盧峻翔遭「鎖喉」怒推喬迪爆衝突　領航猿賞鋼鐵人開季5連敗

盧峻翔遭「鎖喉」怒推喬迪爆衝突　領航猿賞鋼鐵人開季5連敗

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

熱門新聞

葉總讚朱育賢選擇不為錢　陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

諸羅山盃／前俊國韓籍教練牽線　光隆國小體驗「韓式訓練」

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

快訊／32歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡　曾來台參加世界盃熱身賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪難留兄弟？味全仍在搶人行列

2味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

3總值57.5萬美元！台鋼與魔鷹完成續約

4韓國教練到光隆國小交流　有意挖角

5震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人

最新新聞

1菲爾斯轉戰柏力力　主帥曝加盟秘辛

2球星提瑪墜樓身亡　領航猿卡總哽咽

3夢回巔峰！哈登出手17次高效轟41分

4籃網送走施洛德慘輸　西蒙斯控球6失誤

5三總運醫中心做後盾　潘傑楷曝手傷狀況

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

清宮幸太郎用中文喊「放馬過來」　王威晨笑回：放獅子、大象

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366