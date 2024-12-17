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中信特攻簽下第6名洋將　213公分奈森有望補強禁區漏洞

▲▼中信特攻簽下奈森。（圖／中信特攻提供）

▲中信特攻簽下奈森。（圖／中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻今（17日）宣佈再添一名強力外援，簽下美國籍中鋒「奈森」（Nysier Brooks），他擁有在歐、亞兩洲聯盟出賽經驗，加上身高優勢，有望補足特攻本季缺乏的護框及禁區的壓制力，奈森與先前公佈的前鋒「德芬」（Tevin Mack）皆於今日抵達台灣。

28歲的美國籍中鋒奈森，選擇背號55號，身高213公分、體重111公斤，大學期間於美國一級男子籃球錦標賽（NCAA）征戰，2022年起於歐洲拉脫維亞聯賽（EST-LAT）、法國籃球甲級聯賽（FRA-1）及俄羅斯一級聯賽（VTB）出賽，去年也曾短期至中國全國男子籃球聯賽（NBL）效力。

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奈森擁有在歐、亞兩洲聯盟出賽經驗，加上身高優勢，特攻教練團寄予厚望，「期盼奈森的加入，補足本季一直很缺乏的護框及禁區的壓制力，奈森雖屬於5號球員，但機動性和轉換快攻能力強，都能配合球隊球風快速轉換。」

中信特攻目前外援戰力包含前鋒德芬、銳尼（Raynere Thornton），中鋒克力斯（Kristijan Krajina）、葛瑞飛（Bryan Griffin），後衛柯南（Conner Frankamp）以及新同學奈森。

奈森已迫不及待投入特務軍團訓練，「我很興奮可以來到台灣，也等不及想見到特攻的球迷、體驗特攻主場的氛圍，更期待見到我的隊友、教練團，我也會好好體驗台灣的文化，大家球場見！」 

關鍵字： TPBL新北中信特攻奈森

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