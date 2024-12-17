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NBA史上最多勝名帥「中風6周後首發聲」　馬刺波總暗示回歸

▲▼馬刺主帥波波維奇出現嚴重健康問題，保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺主帥波波維奇中風後首度發聲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA史上最多勝名帥波波維奇(Gregg Popovich)11月初驚傳輕微中風，之後馬刺就一直由助教強森(Mitch Johnson)代掌兵符，這段期間黑衫軍取得11勝10敗，勝率維持在5成以上。在出現健康問題後，波總今(17)日首度發表聲明，直言這是「意想不到的6周」，希望能重返教練席，不過沒有具體的時間表。

75歲的馬刺主帥波波維奇在NBA累計1401勝，是史上最多勝的教頭，他自1996年接掌馬刺兵符，5度率隊贏得總冠軍，3度獲頒年度最佳教練，去年才與馬刺續約5年，繼續執教「金孫」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)，卻在11月2日(當地時間)遭逢輕微中風，被迫暫離球場。

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▲▼馬刺主帥波波維奇出現嚴重健康問題，保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺主帥波波維奇與「金孫」溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

波總今日打破沉默，透過聲明更新自己的狀況，「這對我和我的家人來說，無疑是意想不到的六周。在我們共同努力進行康復的過程中，我想花點時間分享一下，我們在這段時間裡收到的支持是多麼令人感動和感激。雖然我希望能一一回覆你們，但目前只能說，我和我的家人將永遠心存感激。我們感謝美好的社區、整個馬刺隊以及我們的家人和朋友。」

「沒有人比那些負責我康復過程，才華橫溢的人更期待我重返教練席。」波總還幽默表示，「他們很快就發現，我並不是那麼容易被指導的人。」他顯然希望回歸，不過目前沒有具體的時間表。

關鍵字： NBA馬刺波波維奇

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