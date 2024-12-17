投捕報到日因海外賽提前！大谷翔平、山本由伸攜手亮相春訓

▲道奇隊日籍球星大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

衛冕軍洛杉磯道奇隊的春訓將於2024年2月10日（美國時間）展開，投捕報到日有望看到迎來大谷翔平、山本由伸和新同學奈爾（Blake Snell）一同亮相。

根據《美聯社》的報導，將重返投手丘的大谷翔平，作為傷兵復健組的球員，預計會在報到日向球隊報到，與山本由伸、史奈爾等新隊友一起參加春訓。

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道奇隊和芝加哥小熊隊為提前備戰2024年3月18日與19日的大聯盟東京海外賽，將比其他球隊啟動春訓。小熊隊投捕報到日為2月9日，野手報到日則與道奇同為2月10日。

2024年將是大聯盟海外開幕戰實施的25週年，也是第六次從日本開季。這場賽事將成為焦點，四位日籍球星大谷翔平、山本由伸、鈴木誠也和今永昇太將有機會同場競技。

2024年MLB的重要日期已確定，包括1月9日薪資仲裁數據交換日，1月15日國際簽約期開啟（美東時間上午9點），以及1月21日美國棒球作家協會名人堂投票結果公佈。

薪資仲裁聽證會將於1月27日至2月14日在佛羅里達州聖彼得堡舉行，芝加哥小熊隊的投手、捕手及傷兵將於2月9日報到，洛杉磯道奇隊則安排於2月10日報到。

此外，其他球隊的投手、捕手及傷兵報到日為2月12日，2月14日為道奇隊與小熊隊其他球員的強制報到日，2月17日則為其他球隊其他球員的自主報到日。 熱身賽將於2月20日開始，2月22日為全隊強制報到日，而3月2日至3月11日則是40人名單內未簽約球員的合約續約期間。