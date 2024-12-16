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勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

記者游郁香／綜合報導

勇士21歲後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)菜鳥季就進入主要輪替陣容，入選年度新秀第1隊，被寄予厚望的他，本季卻遇上撞牆期，場均三分命中率慘跌到24.7%，今(16)日出戰獨行俠一役，他一次假動作晃飛「金童」唐西奇(Luka Doncic)後卻遲遲不出手，最後反被蓋火鍋，遭到達拉斯記者狠酸。

波傑姆斯基是去年首輪第19順位新秀，菜鳥季出賽74場，其中28場先發，繳出場均9.2分、5.8籃板和3.7助攻，三分命中率達到38.5%，被灣區視為重點培養對象，但他本季表現卻很低迷，至今打了23場，整體命中率跌破4成，三分命中率更只有24.7%，場均下滑到7.9分、4.8籃板。

▲▼勇士後場新星波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士後場新星波傑姆斯基（左）。（圖／達志影像／美聯社）

這位21歲勇士新星今日對上獨行俠，替補上陣打了16分鐘，5投1中僅3分進帳，他末節最後6分33秒還有一次謎樣的操作，他在底線以假動作晃飛達拉斯「金童」唐西奇，卻遲遲不出手，最後反被唐西奇賞了一鍋，下一波攻勢，唐西奇隨即助攻前灣區神射湯普森(Klay Thompson)砍進三分。

獨行俠記者湯瑪斯(Landon Thomas)賽後狠酸勇士，「主帥柯爾(Steve Kerr)為了替波傑姆斯基空出先發位置，讓湯普森改打替補？是啊，要我也會收拾行李走人，勇士應該感到羞愧。」

湯普森今夏離開效力了13年的勇士，改披獨行俠戰袍，他在這場第2度回到大通中心作客的比賽中，打出個人本季最佳表現，以14投9中狂砍29分、5籃板和4助攻，包辦7顆三分球，與轟出45分大三元的唐西奇，攜手率隊以10分差帶走勝利。

▲▼獨行俠唐西奇、湯普森；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠湯普森（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士波傑姆斯基湯普森獨行俠

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