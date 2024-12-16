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被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

▲▼林安可、清宮幸太郎、王威晨。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林安可、清宮幸太郎、王威晨。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

北海道日本火腿鬥士隊明年首度海外交流賽將在台灣登場，火腿主砲清宮幸太郎對台灣印象深刻，不僅讚賞台灣火鍋美味，對12強賽期間台灣球迷的熱情應援更是記憶猶新。12強林安可複賽對日本開轟讓他留下印象，是否明年交流賽互相競爭全壘打，清宮幸太郎謙虛回應，「我應該會輸！」

清宮談到即將到來的經典賽資格賽，對中華隊充滿信心：「中華隊整體來說，有契機產生就會凝聚起來，戰力會很強大。日本雖然有好的氣勢，但中華隊會趁勝追擊，若資格賽也如此表現，就會很有機會。」他也期待能帶領隊友體驗台灣文化，「隊友有很多人還沒來過台灣，相信大家都會很期待接觸異國的文化球風。」

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對於新加盟火腿的隊友古林睿煬，清宮讚不絕口：「古林的球質很好，也很有氣勢，是很棒的投手，希望他能代表火腿，徹底封鎖統一獅。」提到12強結束到明年3月1日交流賽，休季期間較短，他表示：「不是特別需要休息的人，只要有機會都想動一動，休季縮短是好事。」

清宮幸太郎對林安可在12強賽場上表現留下深刻印象，讚賞林安可「很帥」，也對其全壘打印象深刻。被問到明年交流賽兩人全壘打競爭，他謙虛地說：「我應該會輸！」

林安可則透露與清宮的淵源：「高中U18就見過，他在日本隊，只是場上沒有遇到。12強同場對決，現在近距離看到也感覺很特別，是野球魂看到的人物。」談到古林睿煬，林安可說：「希望他丟得好，我們也不想輸，希望他可以壓制台灣打者，雙方都盡全力面對比賽。不用嗆聲了，本是同根生，祝福他在日本有好的發展。」

王威晨也對古林睿煬讚譽有加：「非常強的投手，剛在記者會前遇到清宮，我跟他說古林很強、不好打，還好你們同隊，祝福古林有好的發展。」談到12強帶來的熱潮，他期待：「希望之前沒有看球的，也可以進場為中職加油，未來國際賽能有更多選手出賽，拿到更好的成績。」

至於明年經典賽資格賽，雖然林安可沒有入選12強，但他對中華隊充滿信心：「陣容不輸12強，很多旅外好手，以及很多沒打12強的中職球員。」談到12強後的人氣，他笑說：「有比較容易被認出來，但沒有像傑憲那麼誇張。」

關鍵字： 台灣日本火腿清宮幸太郎林安可12強

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