老鷹丹尼爾斯場均3抄截　抄出「大堡礁盜賊」美名

▲「大堡礁盜賊」丹尼爾斯（後）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老鷹神偷丹尼爾斯（Dyson Daniels）本賽季數據突出，場均繳出3次抄截、6.3次干擾傳球皆排行聯盟第1。他的外號「Great Barrier Thief（大堡礁盜賊）」也迅速成為NBA最受歡迎的綽號之一，近日，丹尼爾斯分享了對於「大堡礁盜賊」這綽號的看法。

「大堡礁盜賊」是個雙關語，一方面與他的澳洲籍背景有關（澳洲著名的大堡礁，英文是Great Barrier Reef），另一方面則反映在他比賽中的防守能力，特別是抄截和干擾對手的傳球。

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▲「大堡礁盜賊」丹尼爾斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

「大堡礁盜賊」是隊友小南斯（Larry Nance Jr.）替丹尼爾斯取的綽號，日前的球隊記者會上，小南斯詢問丹尼爾斯對於「大堡礁盜賊」的看法，「你今年的防守表現獲得了很多讚美，大家都稱你為『大堡礁盜賊』，我很好奇你是否喜歡這個綽號？」

丹尼爾斯回應道，「我喜歡這個，這不差，比你給我取的另一個綽號好聽，你之前取的『Dys Spice』就普普通通，『大堡礁盜賊』我很滿意。」

「Dys Spice」是小南斯以丹尼爾斯的名字為基底來變化的綽號，Spice的意思是香料或調味，引申義是「趣味」、「亮點」、「刺激」，代表丹尼爾斯球風很有特色、有活力、很吸睛，而Dys Spice代表丹尼爾斯能為球隊帶來新鮮感和能量。

擁有帥氣的綽號外，丹尼爾斯還自信表示，自己是透過防守影響比賽的球員，他接受NBA Australia記者艾利斯（Leigh Ellis）採訪時說道，「我是一名防守創造者，能在防守端製造進攻機會的球員，無論是抄截持球球員、無球抄截，還是干擾傳球，這些都屬於防守創造。」