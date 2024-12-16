火腿交流賽明年3月大巨蛋登場　票價出爐：最貴4680元、最便宜680元

▲日本火腿鬥士台灣海外交流賽LOGO揭曉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

北海道日本火腿鬥士隊史上首次海外交流賽，將於2025年3月1日、2日登場，分別對戰中職中信兄弟、統一獅。12月24日中午12點開放中信卡友優先購票，25日中午12點全面開放售票。

兩場賽事安排為：3月1日下午2點統一獅對戰火腿，3月2日下午2點中信兄弟對戰火腿。票價方面，B1本壘後區最貴為4680元且贈送紀念球衣，最便宜的L5內野一般區及外野一般區均為680元。

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此次海外交流賽由FSE與臺灣主辦單位悍創運動行銷共同攜手促成，悍創運動行銷張運智表示，「期待這不是最後一次，緊接著12強中華隊奪冠有這樣的賽事，希望讓台灣球迷體驗日本一軍的比賽。」

火腿鬥士育樂公司法人營業部增山祐太郎致詞時說：「恭喜中華隊奪冠，在日本透過電視轉播看到中華隊的奮戰精神與應援，感到相當感動。明年3月能與兄弟、統一交流感到很榮幸，感謝大家的支持。清宮幸太郎代表出席記者會，希望他能開轟為球隊勝利做出貢獻。我們知道兩隊實力堅強，勝利並非易事，期望能讓球迷感受到日本棒球的特色，也希望未來台日棒球交流能更加深厚頻繁。」

▲火腿台灣海外交流賽票價公佈。（圖／記者楊舒帆攝）