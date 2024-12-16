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「控球之神」保羅曝光退休時間　未來不排除當教練

▲▼馬刺保羅透露退役時間。（圖／路透）

▲馬刺保羅透露退役時間。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「控球之神」保羅（Chris Paul）在NBA賽場已征戰長達20季，近日他達成生涯重大里程碑，他的總助攻數超越獨行俠教頭奇德（Jason Kidd），登上歷史助攻榜第2名，僅次於爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）。現年39歲的CP3最近透露，對於退役時間已有規劃。

保羅近日登上馬刺官方YouTube，接受馬刺傳奇後衛帕克（Tony Parker）的訪問，保羅在節目上毫不避諱發表退役的時間，「也許再打1到2年吧，我會一直觀察身體的感受。」

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保羅進一步指出他對於退役最大的糾結點，「我熱愛這一切，喜歡今天的訓練、喜歡籃球。但我最難抉擇的地方在於，當我回家後，卻只能通過iPad看孩子的比賽，這就是現在的拉鋸戰。」保羅明確表示不想錯過孩子的成長，但又深愛著籃球。

▲▼馬刺保羅歷史助攻數升至第2。（圖／路透）

▲馬刺保羅助攻數升至史上第2。（圖／路透）

談到退休後的計劃，保羅說，儘管他之前曾說過自己永遠不會從事教練工作，但現在他會考慮這一可能性，只是他不打算在退役後立刻投入其中。

「我以前總說我不會當教練，但現在我對很多事情都持開放態度。」保羅說道，「不過，我知道我肯定不會一退役就馬上當教練，因為我想要先多陪陪孩子。」

保羅也曾提過，想擁有一支NBA球隊，他表示希望能擁有家鄉的夏洛特黃蜂隊，或者一支未來的擴編球隊。

關鍵字： NBA保羅退役退休奇德史塔克頓馬刺助攻

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