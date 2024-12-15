「灰姑娘之旅」差臨門一腳　老鷹末節熄火期許明年再戰

▲▼老鷹楊恩結束驚奇NBA盃之旅。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老鷹15日不敵公鹿，終結了驚奇的NBA盃之旅，老鷹在前3節比賽結束時握有領先，可惜末節團隊徹底熄火，僅得19分，抱憾與冠軍賽擦身而過，在第4節，老鷹被公鹿多得9分，老鷹團隊出手16次僅命中5球，並在最後7次出手中錯失6球。

老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）認為球員投籃選擇沒有問題，只是還有其他層面需要注意，「我知道有一些出手是很好的機會，我們也努力爭取到了，但就像我們知道的那樣，可能是一些細節問題，我們需要做得更好。」

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史奈德補充道，「不過對我來說，最重要的是我們如何去拚，即便整場比賽我們的投籃命中率並不理想，但我們依然努力競爭，把自己放在了有機會的位置上。」

▲▼公鹿安戴托昆波（中）、老鷹楊恩（左）、老鷹強森（右）。（圖／達志影像／美聯社）

老鷹一哥楊恩（Trae Young）本場繳出35分、10次助攻、7個籃板的好表現，他表示，「我們在這次NBA盃的表現非常驚奇，大家找到了自己想要的比賽節奏，也了解了如何去打好比賽。」

楊恩也進一步提到，這次旅程對老鷹隊非常有幫助，「對於一支年輕的球隊來說，走到這一步獲得的經驗很寶貴，我們可以利用這次經驗，為接下來的賽季建立動力。」

年輕前鋒強森（Jalen Johnson）本場拿下15分、10個籃板，他表示，「我們在盃賽展現了自己屬於這個舞台，我們能與最強的隊伍競爭，可惜今天的結果不盡人意，這給了我們很多學習的機會，特別是比賽最後5到6分鐘的表現，我肯定還可以更好。」

強森也自勉道，他為身在老鷹而驕傲，「作為一支球隊，我們仍有很大的成長空間，但我為每個人感到驕傲，我們克服了很多困難，走到了拉斯維加斯，我們沒有什麼可沮喪的，只需要繼續朝著正確的方向努力。」

▲▼老鷹前鋒強森。（圖／達志影像／美聯社）

老鷹在本屆NBA盃展現短暫的灰姑娘傳奇，他們在不被看好的情況下，激戰到東區決賽，一路上擊敗了東區各隊列強，包括衛冕軍波士頓塞爾提克、紐約尼克，且在小組賽時，也擊敗了聯盟龍頭克里夫蘭騎士。