起亞虎拚連霸續約王牌投手　再傳簽下大聯盟88轟重砲

▲威斯登（Patrick Wisdom）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

效力小熊的大砲威斯登（Patrick Wisdom）已與韓職總冠軍起亞虎隊簽約。這位在大聯盟累積88轟的強打者，若加盟成真，將取代效力3年的索克拉底斯（Socrates Brito）。

威斯登在2018年以26歲「高齡菜鳥」身份，在紅雀隊出道，32場比賽打擊率.260，有4轟10打點。2021年在小熊展現長打實力，106場比賽打擊率.231，轟出28支全壘打，61分打點，在國聯新人王票選中排名第4。

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他在2022年出賽134場，打擊率.207，轟出25支全壘打，本季則在75場比賽中僅以打擊率.171的成績，敲出8支全壘打。大聯盟生涯455場比賽，打擊率.209，累計88轟207打點。在小聯盟也展現過長打能力，878場比賽打擊率.245，累積138轟499打點。

若威斯登確定加盟，意味著索克拉底斯將離開起亞。索克拉底斯過去3年為球隊效力，本季打擊率.310，敲出26轟97打點，在韓職總冠軍戰對三星打擊率.300，貢獻1轟5打點，幫助球隊奪冠。

起亞虎已與王牌投手奈爾（James Naile）以180萬美元續約，球團相關人士15日表示：「我們正積極評估簽下威斯登的可能性，目前還在進行體檢階段。」美媒《CBS Sports》也報導威斯登已與KIA達成協議。