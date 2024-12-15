吸取去年教訓化為力量！　字母哥率隊全勝進NBA盃冠軍賽

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波率隊進入NBA盃總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿今天（15日）擊敗老鷹，取得NBA盃總冠軍賽門票，也成為本次賽事唯一保持不敗（6勝0敗）的球隊。今天賽前，公鹿王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以去年在季中錦標賽（NBA盃前身）決賽不敵溜馬的經歷自勉，表示這場失利讓他們今年更渴望勝利，「輸球並不是什麼好滋味，但我們毫無疑問從那場失利中吸取了教訓。」

字母哥在14日公布的NBA盃MVP排行榜中排名第2，而在今天發布的例行賽MVP榜單中也名列第2，本賽季表現堪稱生涯最佳。在NBA盃中，他場均貢獻31.3分、7籃板、6.8助攻以及2.5次阻攻，投籃命中率高達70.6%。

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整個例行賽至今，他場均32.7分（聯盟第1）、11.4籃板、6助攻、1.5次封阻，投籃命中率61.2%，光在進攻免責區就能場均砍下18.9分，創下過去29個賽季的最高紀錄。

字母哥總結了公鹿本季至今的表現，「賽季初的表現真的很糟糕，但現在我們拿下了許多勝利，回顧整個賽季，我們曾經是一支不好的球隊，但現在全隊都有競爭心，能打出精彩的比賽，大家已經更團結，這讓我們贏得更多的比賽，接下來我們只需要保持下去。」