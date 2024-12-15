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雙城想簽佐佐木朗希　總管：這不是金錢的戰爭

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

明尼蘇達雙城隊官方記者於15日（台灣時間）報導，球隊可能參與競逐羅德隊投手佐佐木朗希。雙城隊總管法維（Derek Falvey）認為這並非金錢的戰爭。

由於佐佐木受「25歲條款」限制，國際簽約金有上限，因此不會演變成大額資金的「競標戰」，而是「招募活動」。雙城隊總管德瑞克・雙城隊總管法維（Derek Falvey）表示，「我們也有興趣。如果在這棟大樓的任何一個房間裡有人說『沒興趣』，那才令人驚訝。當然，我們想了解他在尋求什麼，以及他的下一步規劃。」

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在冬季會議上，佐佐木的經紀人沃夫（Joel Wolfe）暗示，佐佐木並不特別追求大城市的關注，這意味著明尼蘇達雙城這樣的球隊也有機會。「如果他想要從日本轉換環境時能慢慢適應，中型市場的球隊可能更有利。考慮到他過去的經歷，以及與媒體的關係並不總是愉快。」沃夫如此說道。

雙城可以前田健太（現效力老虎）作為近年的正面案例。前田在2020年曾獲賽揚獎票選第二名，在明尼蘇達度過他生涯最佳賽季之一。在資金方面，雙城是2025年簽約金額度最高的八支球隊之一（755.55萬美元）。

但總管法維認為金錢並非最重要，「如果這純粹是基於金錢的決定，他和球隊可以採取的時間表和選擇就會不同。我認為佐佐木在尋找能讓他在大聯盟長期成功發展的最佳環境。」他也提到，「這將是接下來幾週的討論重點。我們要如何傳達雙城的組織、價值觀和文化，以及為什麼雙城是他的最佳選擇。」

關鍵字： MLB明尼蘇達雙城隊佐佐木朗希球隊招募美職棒

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