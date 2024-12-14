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七六人被詛咒？一哥恩比德第3度顏面骨折　喬治：要為他堅持下去

記者游郁香／綜合報導

七六人一哥恩比德(Joel Embiid)因為左膝傷勢，直到11月中才回歸，未料僅打了6場，他又在今(14)日對溜馬一役意外被「打臉」，導致鼻竇骨折，這已經是他生涯第3度「顏面骨折」，他過往也曾遭逢左眼眶和右眼眶骨折，主帥納斯(Nick Nurse)直呼很不幸，搭檔喬治(Paul George)則喊話團隊必須為了恩比德堅持下去。

費城本季面臨嚴重的傷病問題，3巨頭恩比德、喬治和馬克西(Tyrese Maxey)至今僅一起打了1場「完整」的比賽，恩比德這一戰第2節最後6.5秒又倒下，他在籃下意外遭印第安納後衛馬圖林(Bennedict Mathurin)擊中右臉，一度倒在地上好幾分鐘，起身後用毛巾摀著臉回到休息室。

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▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德再次傷退。（圖／達志影像／美聯社，下同）

七六人官方第3節就宣布，恩比德本場不會回歸，經過初步檢查，確認他遭逢了鼻竇骨折。恩比德因為左膝傷勢缺席了費城前23場比賽中的17場，如今又出現新的傷勢，對他個人和費城都是很大的打擊。

傷病專家史塔斯(Jeff Stotts)表示，這是恩比德職業生涯第3度「顏面骨折」，他在2018年遭逢左眼眶骨折，動刀治療後休養了22天，缺席了10場比賽；2022年右眼眶骨折，則在8天內錯過了2場季後賽。

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

史塔斯指出，鼻竇骨折通常與鼻腔和眼眶骨折相關，「具體受傷的鼻竇位置和之後的治療將決定恢復時間。李伊(Courtney Lee)2009年季後賽期間遭逢鼻竇骨折，在手術後8天、共計10天內回歸。」

七六人這一戰不僅折損恩比德，還以107比121慘敗給溜馬，戰績下滑到7勝16敗，主帥納斯無奈地說，「他(恩比德)整周都在訓練，狀態很好。我們做了很多工作讓他跟上進度，但我想他會覺得自己頭上有一片烏雲，總是遇到不好的事，不幸……真的很不幸。」

喬治則強調，要保持正面的態度，「這是我們唯一能做的。享受上場比賽，為彼此而戰。受傷是比賽的一部分，我們非常清楚這一點。我們會盡力重整旗鼓，為了他堅持下去……我們只需要繼續前進，繼續努力。」

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人恩比德

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