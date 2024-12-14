新北U18／郭宸安繼承父親郭勇志當「新北防波堤」　奪大會MVP　

▲新北藍郭宸安 。（圖／主辦單位提供）



記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18邀請賽14日進行冠軍戰，前職棒球星、現富邦悍將投手教練郭勇志的兒子郭宸安，擔任此戰後援投手，投2.1局，僅被敲1支安打，失1分拿下勝投，繼承父親「台中防波堤」的稱號，成為「新北防波堤」，也獲頒大會MVP。

郭宸安冠軍戰關鍵時刻後援登板，投2.1局，僅被敲1支安打，失1分拿下勝投。總教練鄭志強肯定他升上高三後心態成長，更能帶領投手群拚戰。郭宸安表示：「畢竟看了兩屆學長帶領學弟比賽，輪到自己也要扮演這個角色。」

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本屆賽事都擔任終結者角色的郭宸安認為，責任大家都一樣，教練給任務就好好完成。父親也提點過什麼場面該如何面對，此役就抱著這樣的心態投球。「學習危機處理的細節，這場比賽要修正的部分是，搶好球時要更積極，避免偏低的球出現。」

目前球速回升到148公里，郭宸安預計明年畢業，他表示：「把自己該做的任務做好，變化球和直球都想要再提升，穩定性也想改善。」

隊友開玩笑稱郭宸安為「台中防波堤」，郭宸安笑回：「應該是新北、三重防波堤，開玩笑的、開玩笑的。」

新北富邦U18邀請賽獎勵名單如下：

(一) 團體獎：

縣市 隊名

冠軍 新北市 新北市藍

亞軍 京畿道 京畿道

季軍 雲林縣 雲林縣

殿軍 高雄市 高雄市



(二) 個人獎：



◆ 最佳十人獎

京畿道 林埈煐 投手

京畿道 梁炫煜 捕手

雲林縣 許祐凱 一壘手

京畿道 孫同賢 二壘手 兼左外野手

新北藍 葉弘仁 游擊手

新北藍 許子彥 三壘手

雲林縣 蔡 靖 左外野手

高雄市 陳韋帆 中外野手

京畿道 韓旴周 右外野手

新北藍 劉承佑 指定打擊



◆ 打擊獎

① 京畿道 孫同賢 (打擊率: 0.476 打數: 21打點: 4 )

② 京畿道 王浩然 (打擊率: 0.429 打數: 14 打點: 5 )

③ 新北藍 劉承佑 (打擊率:0.417 打數: 12 打點:3 )

◆ 打點獎

京畿道 梁炫煜 (打點:7 打擊率: 0.263 打數: 19 )

◆ 投手獎

京畿道 林埈煐 2勝.防禦率:1.237

◆ 全壘打獎

京畿道 韓旴周

◆ MVP

新北藍 郭宸安

◆ 美技獎

雲林縣 江孝恩 (右外野精采守備)

◆ 教練獎

新北藍 鄭志強