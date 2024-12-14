運動雲

>

林承飛仍在等待與樂天談約　林立樂見12強拍紀錄片登大銀幕

▲肯特、林承飛。（圖／樂天桃猿提供）

▲林承飛。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿林承飛今年合約到期，14日參加Be Heroes訓練營時透露，目前沒有收到新合約的訊息，他表示，「現在沒有消息，剛開始而已很正常，自己也沒有特別偏好長約短約。」

這是林承飛第二次參加訓練營，也是首次和國高中生一同訓練。「這次訓練營開會時有說要嚴格一點，希望把我們學到的交給他們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林承飛今年出賽73場，是近5年單季出賽數最少的一年，繳出2成21打擊率，有6轟31分打點。

另一位出席隊友林立則表示，這已是他第3、4次參加訓練營。「最大差別就是國小、國高中的差別，技術上國中會比國小來得更好一點，我們在指導過程中，就不會像國小那樣那麼開心，會帶一點技術東西進去。」

日前有媒體報導12強賽事將拍成電影，林立分享個人看法，他直言，或許以紀錄片形式會更好，「這可能真的是很久很久沒拿到冠軍，又是以職業的身份去跟其他國家競爭拿到這個冠軍，我覺得是很特別，能夠記錄起來，相當有意義。」

如果是以紀錄片形式，屆時自己將登上大螢幕，林立笑說自己不會害羞，但也表示，「我覺得這件事情有被記錄就好，至於我旁邊小小就好，（畫面）留給其他人就好。」
 

關鍵字： 棒球樂天桃猿林承飛訓練營12強賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

熱門新聞

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

2陳韻文與統一達共識　5年約續留

3郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

4追林昱珉腳步　黃仲翔加入響尾蛇

5悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教

最新新聞

1詹皇未隨隊很怪？湖人沉默可能原因曝

2胡金龍盼退休前再奪冠 　「別讓賴總統等太久」

3林承飛仍待談約　林立樂見12強紀錄片

4陳傑憲再戰資格賽！陳鏞基：能者多勞

5陳重羽盼打資格賽　險憂陳韻文離開

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366