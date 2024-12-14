林承飛仍在等待與樂天談約　林立樂見12強拍紀錄片登大銀幕

▲林承飛。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿林承飛今年合約到期，14日參加Be Heroes訓練營時透露，目前沒有收到新合約的訊息，他表示，「現在沒有消息，剛開始而已很正常，自己也沒有特別偏好長約短約。」

這是林承飛第二次參加訓練營，也是首次和國高中生一同訓練。「這次訓練營開會時有說要嚴格一點，希望把我們學到的交給他們。」

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林承飛今年出賽73場，是近5年單季出賽數最少的一年，繳出2成21打擊率，有6轟31分打點。

另一位出席隊友林立則表示，這已是他第3、4次參加訓練營。「最大差別就是國小、國高中的差別，技術上國中會比國小來得更好一點，我們在指導過程中，就不會像國小那樣那麼開心，會帶一點技術東西進去。」

日前有媒體報導12強賽事將拍成電影，林立分享個人看法，他直言，或許以紀錄片形式會更好，「這可能真的是很久很久沒拿到冠軍，又是以職業的身份去跟其他國家競爭拿到這個冠軍，我覺得是很特別，能夠記錄起來，相當有意義。」

如果是以紀錄片形式，屆時自己將登上大螢幕，林立笑說自己不會害羞，但也表示，「我覺得這件事情有被記錄就好，至於我旁邊小小就好，（畫面）留給其他人就好。」

