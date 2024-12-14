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宏道教練獎首設特別獎　向已故李來發教練致敬

▲▼宏道特別獎李來發獲獎，親友領獎 。（圖／宏道運動發展基金會提供）

▲宏道特別獎李來發獲獎，親友領獎 。（圖／宏道運動發展基金會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第四屆宏道教練獎頒獎典禮今（14）日登場，除頒發績優訓練獎等傳統獎項外，今年首次增設宏道特別獎，由已故棒球名帥李來發教練獲獎，表彰他為台灣棒運的終身奉獻。

本屆獎項經過初審、複審及決審三階段嚴謹評選，共有14位教練獲獎。獎項包括績優訓練獎10位、全人培育獎2位、特殊奉獻獎1位及宏道特別獎1位，獎金從6萬元至30萬元不等。

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宏道基金會董事長林鴻道表示，大眾往往只看到運動員在鎂光燈下的表現，卻忽略背後教練們的付出。「不論是基層或國家隊教練，除了技術培育，還要照顧選手的日常生活起居，他們都是不可或缺的英雄。」

首屆宏道特別獎得主李來發，球員時期曾效力日本職棒南海鷹隊（現福岡軟銀鷹隊），退役後於1984年擔任洛杉磯奧運表演賽中華隊教練，1992年更率隊在巴塞隆納奧運摘下銀牌，創下台灣棒球最高榮耀。他後來在職棒及高苑工商任教，培育出包括陳偉殷等多位優秀球員。

當年一同征戰1984年奧運的郭泰源、趙士強、林華韋等人特地出席頒獎典禮。陳偉殷也特別錄製影片表示，「李教練對棒球無私的奉獻和對選手的關懷，深深影響了無數後輩，這個特別獎是對他一生努力的肯定。」李教練女兒代表領獎時表示，全家人懷著感恩的心情接受這份深具意義的殊榮。

其他得獎名單包括績優訓練獎：台北市大同高中邱為榮等10位教練；全人培育獎：台中市大里高中強湄芬、台北市啟聰學校安慶隆；特殊奉獻獎則由台東縣太平國小陳慧欣教練獲得。

▲▼宏道特別獎李來發獲獎，親友領獎 。（圖／宏道運動發展基金會提供）

▲宏道教練獎頒獎典禮 。（圖／宏道運動發展基金會提供）

關鍵字： 宏道教練獎李來發台灣棒運終身奉獻榮譽

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