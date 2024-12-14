只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

The injury sustained by Jacky Cui in the second quarter of Friday’s game. His knee buckled under him it looks like.



Hope it’s nothing too serious.@NetsDaily #StrongIsland #NetsWorld pic.twitter.com/4nlu4VUqo9 — Scott Mitchell (@Scott44Mitchell) December 12, 2024

記者游郁香／綜合報導

年僅21歲的崔永熙今年9月與籃網簽下雙向合約，成為史上第7位登上NBA的中國本土球員，開季至今只在籃球最高殿堂出賽5場的他，12日在G聯盟比賽中爭搶籃板落地時受傷，經詳細檢查後，確認他撕裂了左膝前十字韌帶，籃網球團今(14)日宣布，他將缺席本季剩餘的所有比賽，預計能完全康復。

身高201公分的崔永熙過去2季效力中國CBA廣州龍獅，菜鳥季就囊括年度最佳新銳球員、星銳賽最有價值球員，連2年都進入國內球員第2陣容，今年9月他赴美挑戰NBA，與籃網簽下一紙雙向合約，成了史上第7位登上NBA的中國本土球員，前6位分別是王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅、周琦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中國小將崔永熙僅在NBA出賽5場就宣告報銷。（圖／路透，下同）

崔永熙本季只在NBA登場過5次，總共打了10分鐘，合計7投1中，拿下3分、2籃板。在G聯盟同樣出賽5場，披長島籃網的戰袍，場均能得6.2分、2.6籃板和1.2助攻，投籃命中率32.1%、三分命中率為42.9%。

不幸的是，崔永熙12日出戰塞爾提克下屬的緬因塞爾提克時，在爭搶籃板落地時傷到左腳，當下左腳就無法承受重量，被攙扶離場，退場前他打了11分鐘，4投1中得到2分、4籃板和3助攻；初步檢查發現他的左膝前十字韌帶有損傷，原本還抱持樂觀態度的他，今日卻迎來噩耗。

籃網官方今日宣布，崔永熙遭逢左膝前十字韌帶撕裂，本季宣告報銷，不過預計能完全康復。根據中國知名籃球記者宋翔的消息，崔永熙後續的治療將在美國進行。