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奧運2連霸麟洋配成絕響　名球評點出台灣黃金男雙「稀有能力」

▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟 。（圖／路透社）

記者游郁香／綜合報導

「麟洋配」李洋、王齊麟今(13)日在BWF年終總決賽最後一場預賽落敗，宣告無緣4強，29歲的李洋職業生涯正式畫下句點，這對完成史無前例奧運男雙2連霸的黃金搭檔也成為絕響。英國名球評「克媽」克拉克(Gill Clark)曾評價，麟洋配擁有世界體壇傳奇的「稀有」能力，能在最重要的舞台發揮最佳水準。

李洋、王齊麟雖是國中同學，卻到2018年9月的婕斯盃才正式合拍，李洋當初從民營的合作金庫轉投國營的土銀，離開原球團、放棄世界排名與積分，可說是相當大的賭注，他思考超過兩個月才下定決心，抱持著就算無法取得好成績也要賭一把的心態，不希望因為自己「不敢」而留下遺憾。

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▲▼台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，也是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟是奧運賽史上羽球男雙第1個連霸的組合。（圖／達志影像／美聯社）

克服重重困難才組成的麟洋配，在2021年東京奧運一舉奪下台灣史上首面男雙金牌，兩人搭檔6年拿下10座冠軍，其中8冠集中在2019到2021年期間，在東奧登上生涯巔峰後，兩人陷入長達2年的低潮，在巴黎奧運前，他們僅在去年的日本羽球公開賽再添1冠，並在杭州亞運鍍銅。

本屆奧運開打前，麟洋配並不被看好，卻從「死亡之組」突圍，以跨屆12連勝之姿完成奧運金牌2連霸，在最高殿堂繳出最精彩的表現，歷史留名。

▲▼李洋、王齊麟奪金。（圖／中華奧會提供）

▲李洋、王齊麟巴黎奧運奪金。（圖／中華奧會提供）

英國名球評「克媽」克拉克在奧運後曾撰寫長文點出麟洋配的偉大之處，大讚他們擁有與費德勒(Roger Federer)和林丹等傳奇一樣「稀有」的能力，在兩枚奧運金牌之間僅拿下1冠，凸顯他們在最重要的體育舞台發揮最佳水準的能力。

克媽列出麟洋配締造的3項「神紀錄」來印證，他們有著在關鍵時刻提升表現的能力。

1. 從未在500等級或以上的世界巡迴賽決賽中失利
2. 第1對在世界巡迴賽年終賽、1000等級、750等級、500等級和300等級都奪冠的男子雙打組合
3. 第1對連續贏得兩枚奧運金牌的男子雙打組合

對李洋選擇急流勇退，克媽有些感傷，她給李洋極高的評價，稱他不僅在前場表現出色，還是一位防守高手，且總是尊重他人、謙虛自省。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲李洋生涯畫下句點。（圖／路透）

關鍵字： BWF李洋王齊麟麟洋配

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