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快訊／麟洋配不敵大馬組合無緣年終賽4強　李洋生涯正式告終

▲「麟洋配」李洋、王齊麟勇奪台灣本屆首金。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

國際羽球總會(BWF)年終總決賽預賽最後一天，1勝1敗的「麟洋配」李洋、王齊麟交手馬來西亞組合吳世飛、伊祖丁，勝者就能取得晉級資格。麟洋配首局錯失2個局點，以22比24讓出，次局開局遇上亂流，被打出9比1攻勢，兩人發揮韌性追趕比數，幾度追成3分差，最終仍以12比21敗下陣來，宣告無緣4強，李洋生涯正式告終。

李洋自9月在台北公開賽的引退儀式後就專心教職，年終賽是他和一起完成奧運金牌2連霸的搭檔王齊麟最後一次搭配，也是李洋在國際賽的「最後一舞」。兩人曾在2020年終總賽奪冠，今年首戰擊敗「同鄉」李哲輝、楊博軒，昨(12)日則以1比2遭世界第3的丹麥組合奧斯陸(Kim Astrup)、拉斯穆森(Anders Skaarup Rasmussen)逆轉惜敗。

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預賽1勝1敗的麟洋配，今日迎來攸關4強門票的關鍵戰役，交手世界第7的大馬組合吳世飛、伊祖丁，雙方過往4次交手各拿2勝，今日再戰，麟洋配開賽1比3落後，隨後開啟一波6比1反擊，將比數改寫為7比4，再拉開8比5、3分差後，儘管連續失誤被追近到8比7，所幸及時穩住，以11比8進入技術暫停。

▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）

暫停過後，麟洋配將領先擴大到12比8、4分差，對手急起直追，一度追到13平，還好麟洋配隨即止血，連拿4分要回17比13的領先優勢。不過大馬組合依舊緊追不捨，麟洋配遇到一波亂流連掉5分，以17比18遭反超，雙方一路打到19平，麟洋配率先以20比19取得局點，可惜遭到化解。

在21平後，麟洋配再靠著對手接發球失誤取得第2個局點，依舊沒能拿下，反以22比23遭對手逼出局點，最終以22比24讓出此局。

進入第2局，麟洋配連續打出界，陷入1比9落後，重新調整節奏後，麟洋配連拿5分追到6比9，吳世飛的幸運球中斷了麟洋配的5比0反擊，以7比11進入技術暫停。

暫停過後，麟洋配一度追近到10比13，無奈對手又靠著彈網球得分，加上幾次打出界，麟洋配再次被拉開分差，以12比21遭直落2落敗，無緣年終賽4強，李洋的職業生涯也正式畫下句點。

關鍵字： BWF羽球麟洋配李洋王齊麟

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