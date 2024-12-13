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家正婦看過來！林家正曝理想型　分享比賽「香」氣秘訣

▲▼ 林家正 。（圖／記者王真魚攝）

▲林家正 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

12強中華隊冠軍捕手林家正今（13）日出席英國時尚品牌ALLSAINTS香氛上市活動，一現身就引起全場粉絲熱情尖叫。自曝有噴香水上場比賽的習慣。他分享，「在國外待久了，這種文化算滿普遍的。賽前把自己準備好，穿上球衣噴個香水，可以提升自信。」

此次ALLSAINTS在台灣首發三款淡香精，由知名調香師Gabriela Chelariu精心調配。林家正表示最喜歡「逆骨皮革」香調，「因為我們的手套也是皮革製品，味道相近，聞起來很舒服。」

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被問到聖誕節是否曾送香水給另一半，他害羞笑說，「沒有耶，不好意思。」不過若要為心儀對象挑選香水，他推薦這次品牌推出的另一款「破碎玫瑰」，「我本身滿喜歡花的，也會去逛花市，這款玫瑰香調我覺得很棒。」

12強賽後人氣暴漲，全台掀起「家正夫」、「家正婦」熱潮，林家正笑說，確實感受到更多關注，「我相信有些關注是好的，但我還是提醒自己，要專注在場上，做好身為球員該做的事情。」

面對增加的人氣，林家正表示平常出門不會特別變裝，「可能就戴個帽子吧，本身是球員，就會喜歡戴帽子。」

他也露出招牌迷人笑容，向粉絲們喊話：「如果在街上看到我，跟我揮個手吧！雖然有時候和家人在一起可能不方便上前打招呼，但我很感謝有這些關注，都是很棒的，也謝謝大家一起為中華隊加油。」

被問到想當「家正婦」需要具備什麼條件？林家正表示，希望對方喜歡運動、看電影，也愛去海邊。看來喜歡戶外活動的女孩，或許更容易贏得這位「國民男友」的芳心。
 

關鍵字： 運動香氛林家正中華隊ALLSAINTS

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