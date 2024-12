「西語老師」談判持續陷僵局　赫南德茲盼與道奇簽26億合約

▲赫南德茲(Teoscar Hernández)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今年奪得世界大賽冠軍的洛杉磯道奇在季後盡全力留住奪冠陣容,但與強打赫南德茲(Teoscar Hernandez)的續約卻陷入停滯卡關;《今日美國》記者奈丁格爾(Bob Nightengale)今(13日)特別撰文點出陷入僵局的主因,直言雙方談判金額落差太大。

Our @DMAC_LA has provided a HUGE update on Teoscar Hernández's free agency:



- New teams involved

- Where's the hold-up in negotiations?

- Order of favorites



Here's the ENTIRE update:https://t.co/y5Mh6TgiWH