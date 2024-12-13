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「西語老師」談判持續陷僵局　赫南德茲盼與道奇簽26億合約

▲赫南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今年奪得世界大賽冠軍的洛杉磯道奇在季後盡全力留住奪冠陣容，但與強打赫南德茲（Teoscar Hernandez）的續約卻陷入停滯卡關；《今日美國》記者奈丁格爾（Bob Nightengale）今（13日）特別撰文點出陷入僵局的主因，直言雙方談判金額落差太大。

奈丁格爾報導指出，赫南德茲有意續留道奇，不過雙方對於報價有所分歧，導致到目前為止續約遲遲沒有取得實質進展。赫南德茲同時也吸引紐約洋基、波士頓紅襪和多倫多藍鳥等球隊的目光，雖然目前不清楚各隊提供的具體合約條件，但似乎問題出在合約年限上。

報導內容提到，赫南德茲不想簽3年6500萬美元至7000萬美元的合約，而是希望能夠拿到至少4年8000萬美元（約台幣26億）的合約；奈丁格爾認為赫南德茲最後還是會與道奇續約，但金額可能比道奇當初預想的還要高。

赫南德茲希望能獲得一份高年薪長約，無奈道奇還不打算輕易讓步，道奇棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）在被問到赫南德茲是否會回歸時表示，「這對我來說很難回答，他度過了一個非常棒的賽季，這讓他自己處於一個很好的位置，我知道他曾經談到想要（重新簽約），我也知道我們有討論過他想要回來，而他和他的家人會考慮各方的興趣，然後做出最適合他們的決定。」

「雖然我們很有希望，但同時如果他最終選擇和其他球隊簽約，我們也只能祝福他，我們會非常高興他能夠實現自己的目標，但在職業層面上，當然不太高興，」弗里德曼說道。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇赫南德茲

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