林家正回台打中職？　蔡其昌：私心希望他留在美國追夢

▲林家正在12強表現出色，在台颳起「家正婦」旋風。（圖／CTWANT）

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今年世界12強棒球賽，中華代表隊當家捕手林家正以出色表現贏得國人注目，全台更颳起「家正婦」旋風。此前效力於亞歷桑納響尾蛇體系的他，在聯盟賽季結束後已成為自由球員，近日傳言有中職球團與他接觸，可能有望返台打球。對此，中職會長蔡其昌坦言，「我做為球迷，私心希望他留在美國追夢。」

林家正在國中時期已經是著名的青少棒選手，但為了追逐棒球夢，15歲就赴美讀書打球，並在大學畢業後成為首位經過大聯盟選秀加入美國職棒的台灣球員。他在加盟亞利桑那響尾蛇後自短期1A層級起步，2022年首度升上3A，未料生涯首打席卻遭觸身球，導致右手掌骨裂。

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隔年3月林家正自請離隊，4月起轉戰多倫多藍鳥，期間最高升至2A層級，季後獲中華隊徵召參加杭州亞運，與投手林昱珉在預賽以以4：0完封韓國，打響個人名號，也成功讓亞利桑那響尾蛇二度與林家正簽約。

12強棒球賽時，擔任中華隊當家捕手的林家正因引導投手有功，更在冠軍賽砲轟戶鄉翔征，為中華隊打開氣勢，由於上個月他已成為自由球員，日前傳出中職有球隊對林家正極有興趣，盼能說服他回台投入選秀。

對此，現任中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示「很為難」。蔡其昌解釋：「我個人作為棒球迷，私心希望他留在美國追夢，挑戰更高棒球殿堂，我也相信家正奮戰精神應該有成果。」但他也同時表示：「如果家正可以回來中職，相信對球迷增加跟入場觀眾增加會有很大幫助。」

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