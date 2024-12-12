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八村老師教你日本語！　日本網友大讚詹皇「發音好」

▲▼八村壘當老師教隊友們說日語。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘當老師教隊友們說日語。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人日籍混血前鋒八村壘前一戰面對拓荒者砍下本賽季新高23分，且幫助球隊結束3連敗。近日，湖人官方X分享一段八村壘教學日本語的影片，引發熱議。影片中，湖人巨星們當起學生，網友紛紛表示「超喜歡詹姆斯『こんにちは』的發音」、「八村壘簡直是金八先生！」

片中，八村壘戴上眼鏡扮演老師，認真教導隊友們學習日語，包括詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）等人都成了他的學生。他首先教大家「こんにちは」（你好）的正確發音。隊友們接連用流利的發音展示學習成果，尤其是詹姆斯，他用充滿幹勁的語氣喊出「こんにちは！」

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許多球員也理解這句話的含義，詹姆斯表示，「這句話我聽過很多次了。」戴維斯則笑著說，「這個詞我知道啦，壘！」，彷彿覺得題目太簡單。

這段影片在湖人官方X平台發布後，引來日本粉絲的熱烈反應，「湖人隊開始了八村的日本語課程，好厲害！」、「八村壘簡直是金八先生！」、「詹姆斯好有活力。」、「壘穿著運動服的感覺，真的像老師，笑死。」、「超喜歡詹姆斯『こんにちは』的發音！」、「戴上眼鏡的樣子太搞笑了，哈哈！」、「這是什麼，可愛到爆。」

 
關鍵字： NBA八村壘詹姆斯戴維斯湖人

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