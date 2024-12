八村老師教你日本語！　日本網友大讚詹皇「發音好」

▲八村壘當老師教隊友們說日語。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人日籍混血前鋒八村壘前一戰面對拓荒者砍下本賽季新高23分,且幫助球隊結束3連敗。近日,湖人官方X分享一段八村壘教學日本語的影片,引發熱議。影片中,湖人巨星們當起學生,網友紛紛表示「超喜歡詹姆斯『こんにちは』的發音」、「八村壘簡直是金八先生!」

片中,八村壘戴上眼鏡扮演老師,認真教導隊友們學習日語,包括詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)等人都成了他的學生。他首先教大家「こんにちは」(你好)的正確發音。隊友們接連用流利的發音展示學習成果,尤其是詹姆斯,他用充滿幹勁的語氣喊出「こんにちは!」

KONNICHIWA, time for episode 1 of Learning with Rui pic.twitter.com/WffuJiXIgA