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4潛力新秀換來白襪王牌　紅襪贏得羅切交易戰

▲先發左投羅切（Garrett Crochet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲先發左投羅切（Garrett Crochet）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

隨著索托（Juan Soto）加盟大都會、艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）回歸遊騎兵，波士頓紅襪在自由市場搶人大戰屢戰屢敗後於今天（12日）迎來曙光，紅襪以4名農場潛力新秀，換來白襪王牌左投羅切（Garrett Crochet）。

在這波交易名單中，紅襪送出MLB百大新秀第25的捕手蒂爾（Kyle Teel）、第54的外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery）、隊內農場新秀排名第11的梅德羅斯（Chase Meidroth）以及第14的岡薩雷斯（Wikelman Gonzalez）。

白襪總經理蓋茲（Chris Getz）表示，有五支球隊認真考慮收購羅切，而紅襪隊在前一天晚上提高了報價，同時雙方在去年夏天就討論過羅切交易案，這也為今天的交易成功埋下伏筆；「根據我們的評估，這筆交易價值超出了我們在截止日期前所能達成的目標，」蓋茲說道，「七月的討論或多或少為我們設定了基本標準，原本在截止日期前沒有達到，但現在我們感覺我們已經超越了。」

根據大聯盟官方數據顯示，羅切在2024年先發出賽32場，146局中被敲出123支安打，狂飆209次三振僅送出33次保送，3.58的自責分率也優於聯盟平均，今年也有入選全明星賽的肯定，羅切將加入有霍克（Tanner Houck）、吉歐里托（Lucas Giolito）、貝洛（Brayan Bello）、克勞佛（Kutter Crawford）等人的先發輪值，而他也很有可能會是2025年紅襪開幕戰先發投手。

「我們感覺得到一名公認的頂級先發投手、還是左投，能製造大量的揮空與三振，而且未來只會更好，我們很期待他所帶來的貢獻，」紅襪棒球事務部總裁布雷斯洛（Craig Breslow）說道，「當然，為了達到這點我們必須作出交易，但這是要付出的代價，我們專注在能力所及的範圍。」

「羅切的加入提升了輪值深度，這讓我們得以繼續改善球隊戰力，我們期待他與投手教練貝利（Andrew Bailey）的合作，好為球隊在芬威球場贏得多場的勝利。」布雷斯洛最後表示。

關鍵字： MLB波士頓紅襪芝加哥白襪羅切

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