4潛力新秀換來白襪王牌　紅襪贏得羅切交易戰

▲先發左投羅切(Garrett Crochet)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

隨著索托(Juan Soto)加盟大都會、艾瓦歐迪(Nathan Eovaldi)回歸遊騎兵,波士頓紅襪在自由市場搶人大戰屢戰屢敗後於今天(12日)迎來曙光,紅襪以4名農場潛力新秀,換來白襪王牌左投羅切(Garrett Crochet)。

The White Sox are receiving four of the Red Sox top 14 prospects based on @MLBPipeline 's rankings for Garrett Crochet. pic.twitter.com/pwMttCLu5C

在這波交易名單中,紅襪送出MLB百大新秀第25的捕手蒂爾(Kyle Teel)、第54的外野手蒙哥馬利(Braden Montgomery)、隊內農場新秀排名第11的梅德羅斯(Chase Meidroth)以及第14的岡薩雷斯(Wikelman Gonzalez)。

白襪總經理蓋茲(Chris Getz)表示,有五支球隊認真考慮收購羅切,而紅襪隊在前一天晚上提高了報價,同時雙方在去年夏天就討論過羅切交易案,這也為今天的交易成功埋下伏筆;「根據我們的評估,這筆交易價值超出了我們在截止日期前所能達成的目標,」蓋茲說道,「七月的討論或多或少為我們設定了基本標準,原本在截止日期前沒有達到,但現在我們感覺我們已經超越了。」

Thanks for being one of the only things worth watching on the worst team ever, Garrett Crochet



pic.twitter.com/4WzmzYN8hO