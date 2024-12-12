大都會正式宣布簽下索托！超越大谷的天價合約細節曝光

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會隊於11日（美國當地時間）宣布，正式與26歲自由球員外野手索托（Juan Soto）簽訂合約。這份合約為期15年，總額高達7億6500萬美元，超越了大谷翔平與道奇隊的10年7億美元合約，創下MLB史上最高金額。

據外媒報導，合約細節包括簽約金7500萬美元，2024-2029年（除2027年）每年薪資4687萬5000美元，2027年則為4250萬美元。2030-2039年每年4600萬美元。合約包含2029賽季結束後的跳脫條款。

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索托將繼續沿用他自職業生涯初期就使用的22號球衣。大都會隊計劃於12日（台灣時間13日）主場花旗球場舉行入團記者會。

在效力洋基的上個賽季中，索托出戰157場比賽，打出.288打擊率，41支全壘打，109分打點，OPS高達.988，幫助球隊時隔15年再奪美聯冠軍。他還獲得了個人第五座銀棒獎，並在美聯MVP評選中排名第三。

大都會隊在本賽季以分區第三名獲得外卡資格，時隔兩年重返季後賽。此次簽下索托被視為球隊自1986年以來首次衝擊世界大賽冠軍的重大補強。