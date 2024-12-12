記者李芸樺／台北報導

中華隊在被看衰的狀態下奪得世界棒球12強冠軍，舉國歡騰之餘也讓世界對台灣再次刮目相看，熱愛體育也是台灣首位棒球女裁判的劉柏君，也懂中華隊一路走來的不容易，她來《豈有此呂》分享裁判路修練艱辛，也是從被看衰、被歧視一路忍耐，到終於走進聯合國領獎發光！

▲棒球女裁判、台灣運動好事協會創辦人劉柏君。（圖／《豈有此呂》）

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「我不知道能走到哪？但不能不讓我試！」劉柏君想要打破體壇的不公，叛逆闖進男人獨大的世界，遭遇常年的歧視和羞辱「女的手不要碰球」、「就是有女人在場上才害我判錯」，讓她曾氣到想重操舊業下咒，直到一次當美國洋基棒球隊翻譯，遇貴人給予協助，人生才有了轉變！

▲劉柏君細說當初遇到的離譜歧視。（圖／《豈有此呂》）

回憶拿著台灣護照進聯合國領獎演講，劉柏君在意的還是台灣被拒於聯合國門外，所以她接受訪問時發聲，「不要排擠善良的台灣人，台灣可以為世界做更多！」，可惜這些話都在報導中消失了！

▲劉柏君驚呆了。（圖／《豈有此呂》）

劉柏君認為運動就是最好的外交(官)，而運動也讓世界更認識台灣，她看到中華隊正在蛻變，但也無奈頂尖者是鳳毛麟角，好手常在沒人要之中就殞落了。

更多她訴說體育人的心境，以及她能為以及正在為體育做的事？請鎖定12月12日下午1:10的《豈有此呂》。