2主力無限期缺陣鵜鶘該徹底擺爛？6隊展開杜克「準狀元」爭奪戰

▲鵜鶘怪物狀元威廉森。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

鵜鶘是開季傷病問題最嚴重的隊伍,兩大得分手威廉森(Zion Williamson)、英格雷(Brandon Ingram)無限期缺陣,他們至今僅繳出5勝20敗在西區墊底。美國媒體《ClutchPoints》直言,隨著紐奧良每輸1場,或許都意味著他們距離杜克的狀元大熱門弗拉格(Cooper Flagg)越來越接近,他們爭取樂透籤的主要對手有5支。

Cooper Flagg has been every bit as good as advertised, coming up huge in high-profile games demonstrating the myriad ways he affects winning. His unwavering confidence and aggressiveness have been impressive in big moments, helping him maintain his standing atop our board. pic.twitter.com/Ivv0CDsnK4