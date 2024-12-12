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2主力無限期缺陣鵜鶘該徹底擺爛？6隊展開杜克「準狀元」爭奪戰

▲▼鵜鶘怪物狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘怪物狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘是開季傷病問題最嚴重的隊伍，兩大得分手威廉森(Zion Williamson)、英格雷(Brandon Ingram)無限期缺陣，他們至今僅繳出5勝20敗在西區墊底。美國媒體《ClutchPoints》直言，隨著紐奧良每輸1場，或許都意味著他們距離杜克的狀元大熱門弗拉格(Cooper Flagg)越來越接近，他們爭取樂透籤的主要對手有5支。

在季初就出現輪替陣容幾乎傷光的鵜鶘，在賽季進行了4分之1後，只拿下5勝20敗、勝率2成的慘績，淪為西區爐主，在全聯盟僅勝過3勝19敗的東區最後一名巫師。儘管近期傷兵陸續歸隊，但本季場均破22分的兩大得分手「怪物狀元」威廉森、英格雷卻都重傷而無限期缺陣。

《ClutchPoints》直言，鵜鶘現在每輸1場，或許都讓他們離選中杜克大學天才弗拉格更近，接下來的賽程也幫了他們一把。紐奧良在新年到來前，排名應該不會有太大變化，13日要強碰12勝13敗的國王，接著對到10勝15敗的溜馬，對印第安納一役，是他們今年最後一場交手另一支戰績不佳隊伍的比賽。

▲▼鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

接下來的對手依序是16勝8敗的火箭、15勝9敗的尼克、12勝10敗的金塊，27日再次遭遇火箭，28日對上西區第2的灰熊，今年最後一天要交手西區第6的快艇，新年首戰則要碰上戰績爬升中的熱火。《ClutchPoints》指出，「紐奧爾良剩下的賽程是聯盟第3艱難，這應該幾乎是放棄的信號。」

▲▼NBA明年狀元大熱門弗拉格大學首秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA明年狀元大熱門弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

依照各隊目前的狀況，《ClutchPoints》點名西區倒數第2爵士、倒數第3拓荒者，東區爐主巫師、倒數第2暴龍和倒數第3黃蜂，這5支球隊是鵜鶘爭奪樂透籤，甚至是狀元大熱門弗拉格的最主要對手，「鵜鶘必須相應地制定計劃。無論英格雷或威廉森是什麼情況，為這個核心增加一個前3名或前5名的天才，鵜鶘將得以向球迷兜售新的未來。」

「對於任何競爭者來說，聽到這種話都很艱難，但在這種情況下，贏得比賽不是首要任務。發展化學反應、保持樂觀，並在休息室內保持競爭和尊嚴更加重要。如果這有助於鵜鶘得到弗拉格，他們應該不會有怨言。」《ClutchPoints》如此寫道。

關鍵字： NBA鵜鶘威廉森怪物狀元英格雷杜克弗拉格

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