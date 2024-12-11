運動雲

>

比佐佐木朗希身價高？小笠原慎之介入札開跑　美媒點出一大優勢

▲小笠原慎之介。（圖／記者楊舒帆攝）

▲小笠原慎之介。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟11日（台灣時間）向全30支球隊發出通知，中日龍隊透過入札制度尋求旅美的27歲左投小笠原慎之介投手可以進行合約談判。談判期間從11日起至明年1月25日為止。合約不受限且27歲的年紀是一大優勢，有機會拚高額簽約金。

針對小笠原的入札案，美媒《MLB Trade Rumors》發布相關報導，與同樣透過入札制度尋求旅美的羅德隊佐佐木朗希相比，雖然「不如佐佐木令人興奮」，但因為不受「25歲規則」限制，指出可能會比佐佐木簽下更高額的合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小笠原慎之介的三振率從2022年的24%下降至去年的20.1%，今年更降至13.6%，尚不清楚能引起多少大聯盟球隊的興趣。不過，今年的保送率（對所有打者的保送比例）僅3.7%，防禦率3.12也相當優秀。

即使小笠原比今永昇太稍遜一籌，他仍可能引起關注。年輕顯然是一個很有吸引力的特質，這就是為什麼山本由伸、李政厚和索托（Juan Soto）能獲得如此優渥的合約，所以小笠原剛在10月滿27歲這點對他有利。

該網站在上月初發布自由球員排名時，將小笠原列在第48位，預測他可能會簽下2年1200萬美元（約新台幣3億7800萬元）的合約。今年休季先發投手市場上，像是菊池雄星、蒙塔斯（Frankie Montas）、博伊德（Matthew Boyd）等輪值第三號投手級別的球員都簽下高額合約，分析指出這可能對小笠原有利。

關鍵字： 中日龍隊小笠原慎之介旅美左投合約

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

勇士王牌轉戰洋基！簽下史詩級8年2.18億美元合約

勇士王牌轉戰洋基！簽下史詩級8年2.18億美元合約

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

專訪／「餅王配」果斷調度、心靈雞湯　陳冠宇：未來當教練好經驗

專訪／「餅王配」果斷調度、心靈雞湯　陳冠宇：未來當教練好經驗

12強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

12強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

熱門新聞

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

勇士王牌轉戰洋基！簽下史詩級8年2.18億美元合約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林家正回台打中職？　經紀公司回應了

2「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

3台鋼？兄弟？詹子賢去向未定

4林昱珉霸氣外露！　球探讚賞：與王建民大不同

5勇士王牌轉戰洋基！簽下史詩級合約

最新新聞

1領航猿硬漢布依德　勇奪11月MVP

2經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

3太陽死神杜蘭特　有望復出戰拓荒者

4公鹿挺進NBA盃4強！每人320萬入袋

5前隊友曝詹皇若請求交易湖人會考慮

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

潘文輝狂飆161公里 　「火球」追平羅、曹

#林家正 微調打擊開心敲安！粉絲暴增成「家正婦」害羞謝支持

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366