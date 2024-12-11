比佐佐木朗希身價高？小笠原慎之介入札開跑　美媒點出一大優勢

▲小笠原慎之介。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟11日（台灣時間）向全30支球隊發出通知，中日龍隊透過入札制度尋求旅美的27歲左投小笠原慎之介投手可以進行合約談判。談判期間從11日起至明年1月25日為止。合約不受限且27歲的年紀是一大優勢，有機會拚高額簽約金。

針對小笠原的入札案，美媒《MLB Trade Rumors》發布相關報導，與同樣透過入札制度尋求旅美的羅德隊佐佐木朗希相比，雖然「不如佐佐木令人興奮」，但因為不受「25歲規則」限制，指出可能會比佐佐木簽下更高額的合約。

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小笠原慎之介的三振率從2022年的24%下降至去年的20.1%，今年更降至13.6%，尚不清楚能引起多少大聯盟球隊的興趣。不過，今年的保送率（對所有打者的保送比例）僅3.7%，防禦率3.12也相當優秀。

即使小笠原比今永昇太稍遜一籌，他仍可能引起關注。年輕顯然是一個很有吸引力的特質，這就是為什麼山本由伸、李政厚和索托（Juan Soto）能獲得如此優渥的合約，所以小笠原剛在10月滿27歲這點對他有利。

該網站在上月初發布自由球員排名時，將小笠原列在第48位，預測他可能會簽下2年1200萬美元（約新台幣3億7800萬元）的合約。今年休季先發投手市場上，像是菊池雄星、蒙塔斯（Frankie Montas）、博伊德（Matthew Boyd）等輪值第三號投手級別的球員都簽下高額合約，分析指出這可能對小笠原有利。