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前隊友曝詹皇若「請求交易」湖人會考慮　聯手柯瑞不是夢？

記者游郁香／綜合報導

湖人近10戰僅取得3勝7敗，勉強將勝率維持在5成以上，《洛杉磯時報》資深記者普拉什克(Bill Plaschke)建議仍在尋求第5冠的天王詹姆斯(LeBron James)喊賣我，轉任球評的詹皇前隊友柏金斯(Kendrick Perkins)爆料，如果這位將滿40歲的超級巨星請求交易，湖人會考慮，「沒有人會阻止他。」

▲▼湖人詹姆斯、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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湖人開季在新帥瑞迪克( J.J. Redick)帶領下，曾繳出10勝4敗的佳績，無奈近期戰績暴跌，陣中多名輪替球員掛傷號，戰績下滑到13勝11敗排在西區第8，後方12勝11敗的灰狼和太陽，12勝12敗的馬刺，隨時都可能超越他們，外界很關注洛城在交易截止前的「行動」，卻有自家記者建議詹皇喊賣我。

《洛杉磯時報》資深記者普拉什克悲觀表示，「一切都結束了，又一次沒有希望了。」他向將度過40歲生日的詹姆斯喊話，「親愛的LeBron，請求離隊吧。」他直言湖人本季的陣容很糟糕，前陣子還狂輸給熱火41分，「賽季過了4分之1，湖人不過是西區的一個底層種子，肯定會連續第3次進入附加賽，似乎注定要連續2次在首輪被淘汰。」

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

轉任《ESPN》球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)則在節目上爆料，若詹姆斯有意離隊，洛城高層會聽取他的意見，「我的消息來源告訴我，如果詹姆斯在任何時刻表明他想被交易或想考慮這件事，他們(湖人)會考慮，沒有人會阻止他。」

詹姆斯的御用記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)則談到了詹姆斯與勇士天王柯瑞(Stephen Curry)聯手的可能性，「如果我說聯盟中沒有討論過這個問題，那我一定是在說謊。LeBron本季會不會在某個時刻重新考慮這件事呢……記得上季交易截止日前，勇士曾打過電話。」

39歲的詹姆斯是現役最老球員，仍在追求生涯第5冠，他今年夏天與湖人簽下2年1.014億美元的合約，2025-26賽季是球員選項，他是否會為了爭冠離開洛杉磯，引起各界關注。

▲▼湖人詹姆斯、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇

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