前隊友曝詹皇若「請求交易」湖人會考慮　聯手柯瑞不是夢？

"My sources tell me that if LeBron James at any point comes out and says that he wants to be traded or he wants to entertain it, they're going to entertain it. It ain't no holding him back."



- @KendrickPerkinspic.twitter.com/sJn0XXOLDN — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人近10戰僅取得3勝7敗，勉強將勝率維持在5成以上，《洛杉磯時報》資深記者普拉什克(Bill Plaschke)建議仍在尋求第5冠的天王詹姆斯(LeBron James)喊賣我，轉任球評的詹皇前隊友柏金斯(Kendrick Perkins)爆料，如果這位將滿40歲的超級巨星請求交易，湖人會考慮，「沒有人會阻止他。」

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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湖人開季在新帥瑞迪克( J.J. Redick)帶領下，曾繳出10勝4敗的佳績，無奈近期戰績暴跌，陣中多名輪替球員掛傷號，戰績下滑到13勝11敗排在西區第8，後方12勝11敗的灰狼和太陽，12勝12敗的馬刺，隨時都可能超越他們，外界很關注洛城在交易截止前的「行動」，卻有自家記者建議詹皇喊賣我。

《洛杉磯時報》資深記者普拉什克悲觀表示，「一切都結束了，又一次沒有希望了。」他向將度過40歲生日的詹姆斯喊話，「親愛的LeBron，請求離隊吧。」他直言湖人本季的陣容很糟糕，前陣子還狂輸給熱火41分，「賽季過了4分之1，湖人不過是西區的一個底層種子，肯定會連續第3次進入附加賽，似乎注定要連續2次在首輪被淘汰。」

轉任《ESPN》球評的前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)則在節目上爆料，若詹姆斯有意離隊，洛城高層會聽取他的意見，「我的消息來源告訴我，如果詹姆斯在任何時刻表明他想被交易或想考慮這件事，他們(湖人)會考慮，沒有人會阻止他。」

"I would be lying if I said that there hasn't been some conversations in the league, would LeBron at some point this year revisit that... remember last year at the trade deadline, the Warriors called."



LeBron James and Steph Curry is still a possibility ????



(via @WindhorstESPN) pic.twitter.com/uUvt8GlqhJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 10, 2024

詹姆斯的御用記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)則談到了詹姆斯與勇士天王柯瑞(Stephen Curry)聯手的可能性，「如果我說聯盟中沒有討論過這個問題，那我一定是在說謊。LeBron本季會不會在某個時刻重新考慮這件事呢……記得上季交易截止日前，勇士曾打過電話。」

39歲的詹姆斯是現役最老球員，仍在追求生涯第5冠，他今年夏天與湖人簽下2年1.014億美元的合約，2025-26賽季是球員選項，他是否會為了爭冠離開洛杉磯，引起各界關注。