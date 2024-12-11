柯瑞幫手來了？熱火願交易巴特勒　士官長3個首選新東家有勇士

▲勇士正積極替天王柯瑞找尋明星搭檔，傳出他們對熱火一哥巴特勒很感興趣。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士正積極替一哥柯瑞(Stephen Curry)尋找明星搭檔， 現在他們網羅熱火頭牌巴特勒( Jimmy Butler)的機會浮現，《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)今(11)日披露，邁阿密對交易35歲的「士官長」持開放態度，願意聆聽報價，他的經紀人李伊(Bernie Lee)更透露，火箭、獨行俠和勇士是他首選的3個新東家。

勇士歷經今夏爭取頂尖搖擺人喬治(Paul George)與「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)接連失利，加上後場新援梅爾頓(De'Anthony Melton)開季僅打6場就報銷，正在尋找一位能幫忙組織攻勢和得分的後場明星，而熱火一哥巴特勒是他們可能的目標之一。

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《ESPN》名記者查拉尼亞報導，熱火對聆聽巴特勒報價持開放態度，如果有合適的方案，他們願意達成交易。 查拉尼亞還提到，「士官長」的經紀人李伊向聯盟的圈內人透露，這位來自德州的6屆全明星有3個首選的新東家，包括勇士、火箭和獨行俠。

35歲的巴特勒本季出賽17場，場均能得19分，5.4籃板和4.8助攻，投籃命中率55.7%、三分球命中率36%。他今年夏天拒絕提前續約，並有意在明年休賽季跳出合約，與熱火走向分岔路口，無論邁阿密在季中就交易他，還是他明年夏天進入自由市場，都可能引發南灘大軍的重建。

如果巴特勒被交易到勇士，他將成為天王柯瑞身旁最穩定可靠的第2得分選擇。不過尚不清楚灣區若想網羅這位4年2度率熱火打進總冠軍賽的巨星，具體需要付出的代價為何，恐不得不放棄一些年輕核心球員，包括庫明加(Jonathan Kuminga)、波傑姆斯基(Brandin Podziemski)和穆迪(Moses Moody)等，甚至是前場資深主力威金斯(Andrew Wiggins)，外加選秀權。

距離當地時間2月6日的交易截止日還有近2個月的時間，熱火高層不需要急著做出最終決定，不過他們表達願意聽取交易方案，這一舉動可能會改變聯盟爭冠的局勢。

▲熱火「士官長」巴特勒。（圖／路透）